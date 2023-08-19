На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Что известно на данный момент

Нештатная ситуация не позволила "Луне - 25" совершить маневр для перехода станции на предпосадочную орбиту. Фото: REUTERS

Автоматическая станция «Луна-25» стартовала 11 августа и должна была прилуниться 21 августа. Но сегодня, 19 августа, Роскосмос опубликовал сообщение, что возникли проблемы. Специалисты анализируют ситуацию. А мы с вами ждем их решения и объяснения.

Что пока известно:

В 14:10 по московскому времени станции «Луна-25» был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. Но случилась внештатная ситуация, которая пока не позволяет выполнить заданный маневр.

Несколькими часами ранее появилось сообщение о первых результатах работы на окололунной орбите. В том числе, станция зафиксировала микрометеорит, который упал на лунную поверхность (предположительно откололся от метеорного потока Персеид). Некоторые эксперты отмечают, что это могло спровоцировать возможные неполадки.

Что это за станция:

Российских станций не был на Луне 50 лет. Последний раз отечественный аппарат прилунялся на поверхности спутника в августе 1976 года. Тогда станция «Луна-24» доставила на Землю колонку лунного грунта длиной около 160 сантиметров и весом около 120 грамм.

Автоматическая станция «Луна-25» - наш шанс стать одним из лидеров второй лунной гонки. Гонка началась после открытия воды в полярных областях нашего спутника.

На борту «Луны-25» установлено 8 видеокамер: две посадочных, четыре панорамных и две стереокамеры для наблюдения за работой манипулятора.

Общая масса станции - 1800 килограммов. Из них 30 килограммов – вес научной аппаратуры (всего 6 инструментов).

Главный прибор - роботизированная рука-манипулятор для забора грунта с глубины 30-40 см.

Главная цель экспедиции:

Исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представления сосредоточены в полярных областях, именно туда и стремятся доставить свои аппараты ученые нашей страны.

Сейчас приоритетной является площадка к северу от кратера Богуславский – на Южном полюсе.

Зачем нам лунная вода?

Для функционирования лунной станции необходима вода - это ключевой ресурс. Ясно, что строить обитаемую лунную базу на привозной воде нереально. Она нужна не только для жизнеобеспечения обитаемой станции: из воды собираются добывать кислород, а также делать топливо для ракет.

«Луна-25» летит за ответами на вопросы «Каковы запасы льда? На какой глубине он залегает?».

Почему нам невыгодно ломаться?

Параллельно к Луне летит индийский «Чандраяна-3».

Обе станции намерены прилуниться в полярных областях нашего спутника. Такого еще никто не делал.

Помимо России еще 8 стран объявили о реализации национальных программ освоения Луны. Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-35 годов. Американцы при поддержке Японии и Европейского космического агентства намерены в 2024 году начать строительство орбитальной станции. А в плане на 2025 год у них стоит высадка астронавтов на Луну.

Станция «Луна-25» должна была приземлиться с 21 по 24 августа. Ждем новостей.