Псиллиум: как шелуха стала суперфудом

Фото: Сайт здоровое-питание.рф (Iordache Magdalena / Фотобанк Лори)

Сегодня о псиллиуме можно услышать все чаще. Его рекомендуют добавлять в пищу или принимать отдельно, позиционируя как суперфуд – то есть продукт, содержащий очень большое количество полезных веществ. Что же такое псиллиум и почему он так полезен?

Что такое псиллиум?

Псиллиум – это порошок, сделанный из отрубей, то есть шелухи семян, растения Plantago ovata (подорожник яйцевидный или подорожник блошный, также известен как исфагул и испагол). Это растение – родственник известного всем подорожника, однако несколько от него отличается. Родиной подорожника яйцевидного является Южная и Западная Азия. Его выращивают в Индии, на юге Евразии, в Северной Африке – это растение любит жаркий, даже засушливый климат.

Plantago ovata в лекарственных и лечебных целях использовали еще века назад. Например, его применяли при кашле, проблемах с кишечником и желудком, а также как косметическое средство. Современные же исследователи выяснили, что шелуха семян этого подорожника – ценнейший источник полезных пищевых волокон.

Одна столовая ложка (5 г) цельной шелухи псиллиума содержит 4 г растворимой клетчатки!

Для получения такого же количества клетчатки пришлось бы, например, употребить 200 г брокколи, приготовленной на пару. Это действительно впечатляющий показатель, вполне позволяющий называть псиллиум суперфудом. При всем том этот продукт не содержит углеводов, то есть не добавляет рациону калорийности, плюс в нем нет глютена, что позволяет использовать его и людям с непереносимостью этого вещества.

Как действует псиллиум?

Одно из главных свойств растворимой клетчатки, которой так богат псиллиум, – способность притягивать воду. Соединяясь с жидкостью, порошок псиллиума набухает и превращается в мягкое киселеобразное вещество. Эта масса, содержащая полезную клетчатку, является пребиотиком, то есть веществом, помогающим росту и работе защитной микрофлоры кишечника. Таким образом, употребление псиллиума помогает наладить пищеварение и предотвратить возникновение болезней желудочно-кишечного тракта. Особенно полезен этот суперфуд тем, кто имеет склонность к запорам.

Однако надо помнить, что псиллиум нужно обильно запивать водой: 1 г порошка псиллиума способен впитать 45 мл жидкости!

Также исследования показали, что добавление в рацион шелухи псиллиума позволяет контролировать скачки сахара в крови после приема пищи. Это происходит благодаря замедлению всасывания углеводов: его уменьшает та самая обволакивающая стенки кишечника гелеобразная масса, в которую превращается псиллиум при смешивании с жидкостью.

Псиллиум способствует похудению, улучшению углеводного и липидного обмена, снижает риск атеросклероза, болезней сердца, сахарного диабета. И при этом почти не содержит калорий!

Связывание псиллиума с желчными кислотами и предотвращение их реабсорбции в кишечнике помогает снижать «плохой» холестерин. А набухание порошка в желудке и кишечнике позволяет дольше ощущать чувство сытости после еды, помогая избегать переедания.

Как применяется псиллиум?

Псиллиум можно принимать отдельно, как БАД, или добавлять его в различные блюда. В первом случае удобнее всего капсулы с порошком или псиллиум в таблетированной форме. Но можно взять и порошок: обычно его растворяют в воде и выпивают, можно добавить в йогурт, смузи или в протеиновый коктейль.

Мука из шелухи подорожника используется для приготовления выпечки, блинов, оладьев, булочек, котлет, запеканок, каш и других блюд. Также его используют для панировки.

Псиллиум почти безвкусен и практически не ощущается в готовом продукте. Кроме того, вязкость и желеобразность массы, в которую псиллиум превращается при соединении с водой, позволяет заменять им яйца в выпечке.

На что обратить внимание?

Если вы решили попробовать ввести в рацион псиллиум, лучше делать это постепенно. Начинайте с 1 чайной ложки в день. Максимальная рекомендуемая суточная норма – 2 столовые ложки в день. В случае использования капсул или таблеток следуйте указаниям на упаковке.

Не забывайте запивать псиллиум достаточным количеством воды (стакан воды на 1 чайную ложку). Если вы разводите псиллиум в воде, дайте ему настояться несколько минут, чтобы получить жидкость, похожую на кисель, и затем пейте. Обычно псиллиум рекомендуют употреблять во время или после еды.

Продукт не рекомендуется детям до шести лет, беременным женщинам, людям с острыми патологиями ЖКТ. Если у вас диабет, склонность к аллергиям, какие-либо болезни пищеварительной системы, если вы принимаете препараты для снижения уровня холестерина, перед употреблением псиллиума посоветуйтесь с врачом.