Европейские монархии прокатили Зеленского мимо западных истребителей

Хозяева разрешили Зеленскому посидеть в кабине стоящего на земле истребителя. Фото: REUTERS

Ох уж эти западные лидеры! Кто тянет их за язык, когда они начинают комментировать Зеленского. Вот выступил президент Украины, сказал, что сказал, и молчите в тряпочку. Он так прекрасно продал украинцам надежду на перемогу, но тут вылезет какой-нибудь король, президент или даже премьер-министр, и всю перемогу смывает, словно пеной в водобачковом инструменте, который использовался в "Необыкновенном концерте" театра Образцова.

Причем, что характерно, Зеленский ведь ездит не куда-то в одно государство. Как настоящий артист, пусть и в президентском кресле, он совершает самый настоящий гастрольный чес. И получается, что, как где Зеленский ни выступит, так его сразу начинают опровергать.

Буквально в субботу Зеленский был в Швеции. Показал своей жене, которая тоже отправилась на шопинг, наверное, шведского премьер-министра, главу парламента местного и даже короля. Король вместе с супругой пребывали немного в шоке, когда к ним привели небритого поца в мятой и нестираной футболке-поло в стиле милитари, но куда деваться, привели, значит, так надо.

Для Зеленского же главное было поклянчить денег и самолеты. На пресс-конференции после переговоров с главой правительства Швеции Зеленский растекался просто "медовой ловушкой" (автор знает настоящее значение этого термина, но уверен, что за самолеты согласился бы и на такое).

- Мы считаем, - начал Зеленский, но тут же поправился. - Я считаю, что шведский Gripen (истребитель 4-го поколения "Грифон" - прим. авт.) - это гордость шведского государства и такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться. Мы бы тоже гордились.

И объявил, что украинские пилоты уже начали тренироваться на шведских "Грифонах", а Швеция передаст эти самолеты ВВС Украины. Шведы прямо там на месте моментально впали в столбняк и выпали в осадок. И через некоторое время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров фактически дезавуировал заявления своего шефа.

- Теоретически до предоставления самолетов остается еще три шага. Сейчас тестирование самолетов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолетов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать, - объяснил Никифоров реальную картину. То есть никакого согласия Швеции на передачу истребителей не было и нет. Собственно говоря, вполне логично, если учесть, что у самой Швеции меньше сотни таких истребителей, и тут весьма подходит украинская же поговорка "маю трошки, но тильки для сэбе".

После Швеции Зеленский полетел в Нидерланды. Там он тоже сначала обрадовал украинцев.

- Мы с Марком Рютте (премьер-министр Нидерландов – прим. авт.) договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета, и это только начало, - сообщил Зеленский и опубликовал свое селфи с голландским премьером. - Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе.

Правда, когда будут, не уточнил.

Напомним, ранее было официально подтверждено принципиальное согласие США на передачу F-16 от Дании и Нидерландов для ВСУ.

Кто бы смог не поверить Зеленскому, да еще после селфи с Рютте, когда они на совместном фото такие веселые, улыбчивые и довольные? Нашелся такой стервец. И кто бы вы думали? Да Рютте же, тот самый премьер—министр королевства Нидерланды.

- Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине, - сообщил он агентству Reuters. Дескать, на данный момент Нидерланды располагают всего 42-мя истребителями F-16, 24 из которых будут сняты с вооружения к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Хотите, мол, покупайте. Вот же скотина улыбчивая! Взял и тут весь "малинник" Зеленскому загадил, как будто не г7олландский премьер, а какой-то русский медведь.

После визита в Нидерланды Зеленский отправился в Данию. У него, вообще, весь этот гастрольный тур проходит по монархиям Северной Европы, как будто он решил по максимуму дискредитировать еще оставшихся европейских королей и королев.

- Встречусь с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами парламента и представителями датского бизнеса, - сообщил он, отправляясь в Копенгаген и пообещал уже привычное. - Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Движемся дальше в вопросе F-16.

Но в Дании оказались не лыком шиты и не стали дожидаться небритого субъекта в поло, чтобы он ставил их в неловкое положение.

- Власти Дании будут готовы передать Киеву самолеты F-16 лишь после выполнения ключевых условий, - заявили в МИД Дании. - Речь идет, в частности, о таких условиях, как отбор, тестирование и завершение подготовки на F-16 украинских военных. Кроме того, необходимо получить ряд разрешений, подготовить (на Украине) инфраструктуру, решить вопросы логистики.

И еще добавили, что перед передачей истребителей, число которых также не назвали, могут возникнуть и другие условия.

Чуть позже премьер Дании заявила, что страна все-таки передаст Украине 19 истребителей F-16. Правда со сроками по-прежнему нет никакой ясности. Многие считают, что это произойдет только после окончания боевых действий.

Вот, право слово, надо просто лишать всех этих западных права слова, когда к ним приезжает Зеленский. Или они к нему. Впрочем, есть и другой вариант решения этой проблемы – просто не приглашать Зеленского или отказывать ему в приглашении, когда он станет навязываться.

А в том, что он станет навязываться, никто не сомневается.

P.P.S. Голландские СМИ также удивлены заявлениями Зеленского: "В типично украинском стиле Зеленский снова предвосхищает реальность в надежде что-то навязать. Он уже говорит об обещанной поставке 42 F-16, в то время как ни Рютте, ни Оллонгрен (министр обороны Нидерландов) не говорят о цифрах. И в любом случае самолеты не будут поставлены во время конфликта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве сорвались на американцев: Кулеба обиделся на США и призвал "поверить в Украину" наперекор здравому смыслу

Глава МИД Незалежной обиделся и дал жесткую отповедь американцам (подробности)