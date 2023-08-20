Татарская бабушка-робот и элегантная история о маньяке: что интересного показали на фестивале «Короче»

"Бери и помни" - трогательная комедия с Розой Хайруллиной в главной роли. Фото: кадр из фильма.

«Бери да помни»

Фильм, снятый преимущественно на татарском языке; нежная, трогательная комедия с гениальной актрисой Розой Хайруллиной в главной роли. У этой картины очень простой сюжет: родители мальчика, который приехал в гости к бабушке и дедушке, погибли в авиакатастрофе. Бабушка с дедушкой не знают, как сказать об этом ребенку. От отчаяния они начинают играть с ним в «бери да помни» - когда разламываешь куриную грудную косточку, а потом, когда тебе что-то дают, должен сказать «помню». Этой игрой заражается вся деревня, и судьбы ее жителей меняются, - но это самый слабый момент в картине, и на него внимания обращать не стоит. А стоит на Хайруллину — которая в какой-то момент, проиграв в «бери да помни» (а все делают всё, чтобы мальчик выиграл, лишь бы не думал о родителях), изображает робота, надев на голову картонную коробку с прорезями для глаз. Это незабываемо. Ее партнеры, Рабит Батулла и юный Юнус Таиров, тоже великолепны.

«Чайка»

По иронии судьбы, в фестивальном каталоге этот фильм обозвали «детективным триллером» и «драмой», в то время как на самом деле это чистой воды комедия. Героиня ее, сыгранная прекрасной Верой Кинчевой, без памяти влюблена в писателя, паразитирующего на славе Набокова (он выпустил роман «Гумберт Гумберт»). Понятно, что ее любви он не заслуживает, и проверки чувств не выдержит. Писателя играет Юрий Быков (он не только актер, но и режиссер, автор «Майора» и «Дурака»), и мнения критиков разделились: одни сочли, что он вписывается в роль идеально, другие — что прекрасная Вера Кинчева не смогла бы потерять голову от того несуразного и напыщенного болвана, которого он изображает.

«Правда»

Вот это действительно детективный триллер и драма: история о провинциальном городке, в котором завелся маньяк. Он убивает детей. И в центре этого мрачного сюжета оказывается один парень (Кузьма Котрелев), только что отсидевший в тюрьме за хранение наркотиков. Весь фильм мы не можем понять: он тот самый маньяк, или нет; все колеблется, как пламя свечи, склоняя нас то к одним, то к другим мыслям. Чем-то это похоже на недавнего «Кентавра» с Юрой Борисовым, но там, признаться, все было выстроено грубее и проще. Здесь все сделано элегантно, и главная заслуга в этом - постановщика Максима Кузнецова. Может быть, «Правда» не станет таким же хитом, как «Кентавр», но по любым произвольно взятым десяти минутам из нее видно, что Максим — настоящий режиссер, а не самозванец (как в российском кино, к великому прискорбию, случается сплошь и рядом).

«Тайм-аут»

Комедия по пьесе Марины Крапивиной о немолодой соцработнице, которая помогает старикам и инвалидам. Нарываясь на истерический, как сейчас выражаются, фидбэк: одна старушка закатывает ей истерику за то, что она накупила ей продуктов не в «Пятерочке» по акции, а в «Перекрестке» без акций, и не сэкономила пару сотен рублей. Жизнь у соцработницы далеко не сахар; помогают только аффирмации (которые в советские времена назывались аутотренингом и были по полной программе использованы в сценарии фильма «Самая обаятельная и привлекательная»). Героиня тоже все время бурчит себе под нос что-то типа «я самая обаятельная и привлекательная», «сегодня лучший день в моей жизни», «я счастлива, и у меня все хорошо», и в финале у нее действительно все становится зашибись. Увы, это происходит через два часа после начала фильма, который к середине начинает заваливаться и разваливаться на глазах.

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