Новая мировая валюта и новый мировой порядок

Владимир Путина на трибуне саммита БРИКС, 2018 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Завтра, 22 августа, в Йоханнесбурге (ЮАР) открывается трехдневный саммит БРИКС. От него на Востоке ждут геополитического прорыва, а на Западе – стратегического провала. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы об одном из главных политических событий года.

Почему Путин не поехал в ЮАР?

19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет участвовать в саммите в ЮАР по видеосвязи.

- Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров, - отметил Песков.

А 15 августа представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал чуть подробнее рассказал об участии Путина в саммите в Йоханнесбурге: «Да, он присоединится ко встрече вечером 22 августа, будет участвовать в закрытой и открытой сессиях 23 августа».

Как известно, весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

- Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, - заявил тогда Песков.

В то же время ЮАР ратифицировал Римский статут, который является основополагающим документом МУС. Однако, президент ЮАР Сирил Рамафоса сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны России. В итоге по взаимной договоренности было принято решение об участии российского президента в работе саммита онлайн. Остальные лидеры БРИКС, как ожидается, прибудут в Йоханнесбург.

- Подобная схема применялась неоднократно… Все-таки определяет, кто будет представлять страну, сама страна, - добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и призвала «не искать никаких подводных камней, интриг и так далее».

Почему БРИКС считают конкурентом Запада?

Никто не удивился, когда в апреле этого года британская макроэкономическая исследовательская фирма Acorn Macro Consulting объявила, что, согласно ее подсчетам, общий ВВП Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (то есть тех стран, которые входят в БРИКС) превысил ВВП Большой семерки (G-7, в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония). Все понимали, что рано или поздно это обязательно случится.

Но одно дело экономика и совсем другое дело геополитика. Запад долгие десятилетия был главной доминантой во всем. И вот его открытым текстом попросили продвинуться с Олимпа. Правда, далеко не все уверены в том, что БРИКС уже окончательно созрел для того, чтобы надеть желтую майку лидера.

Сплоченной командой членов этого «клуба» пока точно не назовешь. Иными словами, участники встреч различного уровня в рамках БРИКС все еще часто очень похожи на главных героем басни Крылова про лебедя, рака и щуку.

Сколько стран хотят вступить в новый блок?

Потенциал этого объединения просто гигантский.

- БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века, - считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отсюда и столько желающих как можно быстрее оказаться по эту сторону баррикады.

В МИД ЮАР уверяют, что лидеры 23 стран выразили официальное желание вступить в БРИКС. Есть тут и своя тройка «лидеров» - Аргентина, Египет и Саудовская Аравия. Неофициальных запросов еще больше. При этом на саммит в Йоханнесбург власти ЮАР на правах хозяев пригласили на серьезный разговор лидеров 67 стран и руководителей 20 международных организаций. ООН в миниатюре, так сказать!

Лидеры стран БРИКС в Бразилии, 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

О чем будут спорить на саммите?

Но сначала пяти лидерам нужно будет самим обсудить несколько важных тем, от которых во многом зависит будущее БРИКС. По сути, ключевых спорных вопросов два:

1. механизм приема новых членов в БРИКС;

2. создание единой валюты БРИКС.

Вопрос расширения БРИКС более чем актуален. Но каковы будут стандарты, критерии и процедуры вступления? У каждого из членов БРИКС на этот счет есть свои предпочтения и предложения.

- Все это требует глубинного анализа и деликатной внутренней работы «пятерки» по достижению консенсуса, - пояснила Захарова.

С введением единой валюты БРИКС тоже пока не все получается с лету. Многие эксперты вообще сомневаются в способности «пятерки» перейти от слов к делу. «Страны БРИКС никогда ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться… Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали?» – заявил в интервью Financial Times экономист Джим О'Нил.

Однако есть и те аналитики, кто не исключает, что новая единая валюты вполне может появиться уже совсем скоро. Ведь членам БРИКС нужен свой работающий механизм защиты от западных санкций.

- БРИКС сегодня - это более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое, - заметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

По словам Сергея Лаврова, «серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту».

- Они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне, - подытожил глава МИД РФ.