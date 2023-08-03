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НовостиПолитика3 августа 2023 10:15

Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Такое же решение принял премьер-министр Индии Нарендра Моди
Сергей КУДРИН
Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге, но будет присутствовать там по видеосвязи. Такое же решение принял премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает агентство РИА Новости.

Источник в правительстве Индии сообщил, что в связи с решением Путина участвовать по видеосвязи Моди также не поедет на саммит лично. Вместо него в Йоханнесбург приедет либо министр иностранных дел, либо вице-президент, а сам премьер-министр поучаствует в онлайн-формате.

«Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина - он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров», - заявил Песков.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков оценил расширение БРИКС как возможность развития и укрепления организации.