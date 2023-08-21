Первая группа россиян полетела в Китай без виз: как попасть в Поднебесную только по загранпаспорту

Туроператоры говорят, что спрос на поездки в КНР после возобновления соглашения увеличился разы. Фото: Shutterstock

Российские туристы снова могут ездить в Китай без виз! Не все и не всегда - только в рамках межправительственного соглашения о групповых безвизовых поездках. Оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса и наконец-то заработало снова. Формально - с 1 августа, в реальности только что.

В воскресенье, 20 августа, первая группа российских туристов прилетала в Шанхай без виз по этому соглашению. Первопроходцев 13 человек, все они купили тур в компании China Travel и прибыли из Москвы в Шанхай рейсом китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Отдыхать будут до 31 августа, побывают в нескольких городах и провинциях Поднебесной и вернутся в Москву из Пекина.

Наземный «безвиз» чуть раньше, на прошлой неделе, открыли пять путешественников, отправившихся в китайский город Хэйхэ из Благовещенска, и 160 туристов, поехавших из Владивостока в Цзилинь. С российской стороны такая же возможность для туристов из КНР появилась чуть раньше - первая группа прибыла в Москву из города Сиань по безвизовым спискам ещё 10 августа.

Туроператоры говорят, что спрос на вояжи в Поднебесную после возобновления соглашения увеличился разы. С авиабилетами проблем нет: между разными городами России и Китая летает множество авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», S7, Air China, Hainan Airlines и другие.

Важно вот что: не все путешествия в Китай стали безвизовыми! Не получится слетать на Хайнань или в Пекин так же запросто, как в Турцию. Списки для безвизового въезда формируют туроператоры, включённые в согласованный правительствами двух стран список, с российской стороны в нем 364 компании. В группе должно быть минимум 5 человек, в путешествии ее сопровождает представитель принимающей стороны.

Для индивидуальных поездок по-прежнему надо получать визу. Как и для любых визитов нетуристическими целями - например, на бизнес-выставки или переговоры с китайскими партнёрами. В Москве (ул. Василисы Кожиной, 1) и Санкт-Петербурге (Литейный пр. 26А) две недели назад открылись новые визовые центры КНР.

Кстати, аналогичное соглашение о групповых безвизовых турпоездках есть между Россией и Ираном, но на практике оно пока не работает.