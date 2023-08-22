Наступает ретроградный Меркурий: стоит ли его бояться и какие перемены он принесет

Фото: Shutterstock

В среду, 23 августа, начнется время ретроградного Меркурия, и продлится до 15 сентября. Есть на кого списать все проблемы: «А что ты хотел? Ретроградный Меркурий». Почему мы так боимся самой близкой к Солнцу планеты, что это вообще такое – «ретроградный», есть ли под этим научная основа, и как себя вести в это особое время? Давайте разберемся.

НЕУЛОВИМЫЙ И ЯРКИЙ

Скорее всего, вы никогда не видели своими глазами Меркурий. Хотя он очень ярок и прекрасно различим без приборов. Причина: Меркурий очень близок к Солнцу. Едва дневное светило заходит, и только-только темнеть начнет, надо ловить яркую звезду у самого горизонта. А как ее ловить? У горизонта часто тучи, да и закрыт он, как правило, деревьями да домами. Полчаса – и планета заходит. Иной раз ее таким же манером видно утром.

А вот любители астрономии Меркурий любят. Говорят, единственная планета, которая видна почти всегда. Что за противоречие? А они ее днем наблюдают. В телескоп – она же яркая – чудесно различается. Вот только рассмотреть что-то на крошечном серпике (да, она как Луна, как Венера – серпом) мало что удается. С развитием технологий обработки изображений, с нулевых годов, любители стали получать очень приличные фото планеты. И это был прорыв.

А так-то земляне ее толком изучили лишь в космическую эру. Хотя всего два раза летали, Маринер-10 в 1973 году и Messenger в 2004-м, третий аппарат, BepiColumbo, на подходе (2025 год). Трудно там летать, гравитация Солнца мешает. Да и жарко.

РАЗДРАЖАЮЩИЕ ПЕТЛИ

У каждой планеты есть прямое движение, и есть ретроградное (астрономы предпочитают слово «попятное»).

Мы говорим сейчас об иллюзорном движении: то, как планета перемещается среди звезд, если смотреть с Земли. На самом деле, по своим орбитам планеты движутся только в одну сторону, всегда.

Но представьте. Вот земля как бы догоняет планету. В это время, если глядеть с Земли, планета перемещается на фоне звезд как обычно. Вот догнала. Поравнялись. Планета словно замерла. Это как будто две электрички параллельным курсом идут, и в какой-то момент вы спокойно рассматриваете в окно, что там у них. Затем Земля перегоняет, и кажется, будто планета на фоне звезд делает петельку и какое-то время идет назад. А потом курс восстанавливается.

Меркурий вращается быстрее всех (ближе всех к Солнцу). У него таких «петелек» в год по три-четыре. Вот и эта – уже третья в этом году.

Древние греки (именно они создавали первые модели Вселенной) от этих петелек сильно нервничали. По их философии, Создатель любит круг. И все движется в мире по кругам. Но откуда тогда петелька? Отдельные голоса, что это иллюзия, и на самом деле мы все крутимся вокруг Солнца, поддержки не получили. В итоге ввели два круга, один малый, другой большой. Их комбинация давала петельку. Эта модель неплохо работала.

Но если такое состояние есть у всех планет, почему столько шума именно вокруг Меркурия?

Любители астрономии Меркурий любят, это единственная планета, которая видна почти всегда. Фото: NASA

РТУТЬ И ЗВЕЗДЫ

Законы движения планет – как и астрологию – постигли еще вавилоняне, но и им, и грекам важнее было, в каком знаке Солнце. Птолемей во II веке лишь вскользь говорит, что планеты «теряют силу», когда движутся вспять. Никаких глубоких корней идеи ретроградного Меркурия в астрологии не существует.

Но они есть в алхимии. Алхимики еще в древности сопоставили Меркурий (самую быструю планету) и ртуть (подвижный металл). Собственно, по-английски то и другое – одно слово. Ртуть стояла в центре алхимии. Именно она должна была превратиться в золото, а самого алхимика омолодить. В оригинале сказки про царя, сварившегося ради вечной юности в кипящем молоке, правитель купается в ртути (это индийское сказание, и очень древнее).

И, казалось бы, связь очевидна. Во время попятного движения планета «теряет силу». Ртуть тоже должна терять силу. Плохое время, чтобы получить золото! Но нет: люди никак не догадывались связать эти два предания.

Впервые идея о зловредности попятного Меркурия появляется лишь в работе «Христианская астрология» британского мистика Уильяма Лилли (XVII век), но популярной она не стала. Если вы возьмете газеты XIX века и отыщите там гороскопы, про ретроградный Меркурий там не будет ровным счетом ничего. Как не будет и привычных нам гороскопов: их изобрели газетчики в 1930-х. До этого людям предлагали скорее алгоритмы для самостоятельных расчетов, чем «Овнам надо воздержаться…»

САМ СЕБЕ ПРОДЮСЕР

В 1960-е появляются компьютеры. Астрологам надо было решить, кто покровительствует сисадминам и прочим кибернетикам, и они выбрали Меркурия. Вестник богов все-таки. Связь, коммуникация. Тогда же нет-нет, да мелькает мысль, что в пору ретроградного Меркурия случаются компьютерные сбои, но идея никак не становится популярной.

И вот в феврале 2013 года домохозяйка из Нью-Йорка (и популярная блогерша) Бетенни Франкель делает историческую запись в своей соцсети: «День дерьмо! Это потому, что Меркурий ретроградный». Пост приметила певица Тейлор Свифт, и в следующем, 2014 году, выступая на MTV, разразилась речугой: все идет не так, смартфоны ломаются, сообщения не доходят, а причина – Меркурий. Продюсеры MTV, которым надо было продвигать свой канал в соцсетях, нарезали выступление Свифт, превратили в мемы, распространили, и понеслось.

А затем сработал эффект «придуманного прошлого». Это когда традиция кажется древней, а на самом деле нет. Все уверены, что про ретроградный Меркурий пишут старинные трактаты. Но на деле это – интернет-феномен, порождение эпохи соцсетей.

И тут есть какая-то правда жизни, от осознания которой даже волосы шевелятся. Меркурий ведь – бог коммуникаций. И он сам продвинул себя с помощью соцсетей. Неужели это в самом деле так работает? Неужели некие Силы, или некий Замысел проявляются вне нашей воли, вот так, через цепь случайностей?

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ

Конечно, ученые в первую очередь попытались выяснить, а в самом ли деле в ретроградное время все идет не так?

Статистика дала очень интересные результаты. По всем параметрам количество инцидентов снижается.

Аварии на дорогах? Их чуть меньше. Сбои в движении поездов, самолетов? То же самое. Но резче всего сокращается количество серьезных краж. Оно и понятно (никогда не думал, что это напишу). Меркурий ведь – еще и бог воров. Его сила (вспомним Птолемея) упала. Не время воровать!

А компьютерные сбои? Нет, статистика не видит ничего такого.

Выводы лучше сделать вам самим. С точки зрения науки, Меркурий НИКАК НЕ МОЖЕТ управлять событиями на Земле ни в прямом, ни в попятном состоянии. Ясно, что мем «ретроградный Меркурий» - изобретение блогеров. Как песня про третье сентября, которую все забыли, вдруг вынесена на поверхность соцсетями, а день стал чуть ли не праздником – так и тут.

С другой стороны, поражает как то, что Меркурий – планета или бог – спродюсировал сам себя, так и то, что статистика-то в самом деле видит особость ретроградного времени. Правда, это скорее хорошее время. Астрология работает – но не астрология газетных гороскопов, а та, старинная, которую и сами астрологи не знают.

Мы понятия не имеем о многих силах, которые управляют мирозданием. Только что ученые поняли, что гравитация – вообще не о том, о чем учат в учебниках, и это открытие грозит встать в ряд с законами Ньютона и Эйнштейна. Кто знает, что откроют завтра. Поэтому не будем ничего отрицать сходу, не будем бояться Меркурия, а лучше давайте внимательней присматриваться к природе, не познанной и не познаваемой, которая не перестает удивлять.

КСТАТИ

Чего нельзя делать в это время с точки зрения современной астрологии

- подписывать важные документы и принимать серьезные решения;

- сложные переговоры лучше отложить на потом;

- помните, что гаджеты и компьютеры могут подвести;

- повремените с путешествиями;

- не начинайте новых дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ретроградный Меркурий в 2023 году по месяцам

Разбираемся, что такое на самом деле ретроградный Меркурий и почему астрологи советуют вести себя в этот период осторожно (подробности)