Моника из «Друзей», Шелдон из «Теории большого взрыва»: от каких психиатрических недугов страдают персонажи популярных сериалов

У Моники маниакальная страсть к чистоте. А главное – ей жизненно необходимо, чтобы все вещи стояли на свои местах. Фото: кадр из фильма

Странности делают персонажей яркими, запоминающимися. Над ними часто подсмеиваются в фильмах и сериалах. Но нередко герои как будто сошли из учебника по психиатрии - из главы про невроз навязчивых состояний. Доктор медицинских наук, психиатр Андрей Шмилович рассказал, что у персонажей часто можно заподозрить обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Оно же невроз навязчивых состояний.

- Навязчивости бывают разные, - объясняет Шмилович. - Это мысли, образы, страхи, идеи (их и называют обсессии), или повторяющиеся навязчивые действия (компульсии).

К компульсиям, например, относится, постоянное мытье рук, а к обсессиям – страх вирусов и микробов. Знакомо? Недаром в пандемию многие психиатры опасались наплыва пациентов, ведь, по сути, нам были навязаны страхи и привито излишнее усердие в гигиене. С одной стороны, мыть руки после улицы необходимо. С другой, если вы бегаете к раковине, чтобы намылить и смыть каждые пять минут – это уже компульсия. Может, и само отпустит, когда объективная ситауция поменяется. А может и перерасти в серьезное расстройство.

ЛЕЧИТСЯ ТЯЖЕЛО И ДОЛГО

Заболевание, если оно истинное, развивается уже в подростковом возрасте, объясняет Шмилович. В среднем ОКР себя проявляет в 19-20 лет. Чаще всего, к нему склонны люди с тревожными чертами, склонные к застреванию на каких-то переживаниях. И если ОКР начинает доминировать, это серьезно осложняет жизнь. Причем не только больному, но и его близким.

«Это приводит к неприятностям на работе, к семейным конфликтам, невозможности организовать свой день, тягостным эмоциональным переживаниям. И в целом это достаточно тяжело состояние, требующее обращения к психотерапевту и, как правило, психиатру», - говорит Андрей Шмилович.

Да, случаются, конечно, странные чудеса. Мы рассказывали про юношу, которого боязнь микробов довела до самоубийства. Выстрелив себе в голову, он, всем врачам на удивление, не задел важные участки, уничтожив лишь тот, в котором «жила» болезнь. Выйдя из больницы, он полностью избавился от неврозов, закончил университет, стал успешным юристом и счастливым семьянином. Конечно, это невероятная удача и уникальный случай. В обычной жизни ОКР, увы, лечится долго и сложно. Часто только совместное лечение (медикаментозное + систематическая психотерапия) приносят ощутимые результаты.

В КАКИХ СЕРИАЛАХ ЕСТЬ ГЕРОИ С ОКР

Таких людей мы часто видим в кино, хотя, конечно, не ставим диагноз ОКР, просто с изумлением наблюдаем за героями.

Шелдон Ли Купер, сериал «Теория Большого взрыва». Фото: кадр из фильма

1. Шелдон Ли Купер, сериал «Теория Большого взрыва».

Многие считают, что у героя расстройство аутического спектра: он не понимает шуток, очень педантичен, невероятно умен в своей области физики – «теории струн». И при этом совершенно беспомощен по жизни – большинство бытовых вопросов за него решают друзья.

Как заподозрить ОКР: он диктует всем свои правила и условия нахождения рядом с ним – сидит только на определенном месте. Каждый день в меню определенная еда из определенного ресторана. И всегда с одними и теми же составляющими и тем же соусом. А еще он панически боится микробов. Для него очень важны ритуалы, порядок в доме и распорядок дня.

Моника Геллер, сериал «Друзья». Фото: кадр из фильма

2. Моника Геллер, сериал «Друзья».

У Моники маниакальная страсть к чистоте. А главное – ей жизненно необходимо, чтобы все вещи стояли на свои местах. В сериале это повод для шуток, но по жизни с такими людьми очень тяжело.

Несколько эпизодов в сериале посвящены тому, что друзья, пытаясь сделать Монике приятное, прибирали квартиру вместо нее. Но когда она возвращается с работы, мгновенно видит, что пуфик (кресло, ковер) сдвинуты на несколько сантиметров. И это становится для нее трагедией, а не поводом для радости.

Доктор Кевин Кейси, сериала «Клиника». Фото: кадр из фильма

3. Доктор Кевин Кейси, сериала «Клиника».

У героя множество ритуалов, связанных с ОКР: например, он трижды заходит и выходит из здания больницы, дотрагивается до всего в палате первого пациента, произнося «Бинк». И вытирает все пятна, которые попадаются ему на глаза. А также по часу моет туалет после своего посещения. При этом он мгновенно ставит диагнозы, потому что много раз перечитывал медицинскую литературу.

Что интересно: герой Кевин Кейси был специально придуман для сыгравшего его Майкла Джей Фокса (наиболее известен по трилогии «Назад в будущее»). На тот момент у актера начинали проявляться первые симптомы болезни Паркинсона. И «причуды» персонажа помогали их маскировать.

Главный герой сериала «Детектив Монк». Фото: кадр из фильма

4. Главный герой сериала «Детектив Монк».

Он излишне педантичен, чистит зубы 12 раз в день и пользуется зубной нитью каждые 90 минут.

Чтобы два раз не вставать: знаменитый герой Агаты Кристи Эркюль Пуаро с его страстью к собственным усам, одержимостью чистотой и идеальным состоянием одежды, и в целом невероятной педантичностью, тоже проявляет симптомы ОКР.

ФИЛЬМЫ ПРО ОКР

1. «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном.

Фильм – просто энциклопедия для психиатров. Герой Мелвин Аделл обладает всеми чертами человека с ОКР:

* Он обходит на тротуарах пятна и трещины. И даже фрагменты, выложенные брусчаткой или кирпичами. Не наступает на коврики у дверей и поребрики на тротуарах.

* Он постоянно моет руки из-за боязни микробов. Причем делает это каждый раз новым куском мыла.

* Все время носит перчатки и терпеть не может прикасаться к людям или незнакомым предметам. Поэтому носит в ресторан свои приборы.

* У него есть особый ритуал открывания двери и включения света.

Из-за своих привычек он живет одиноко, не может бывать в общественных местах, редко выходит из дома. При этом сочиняет прекрасные романы о любви и обожает играть на рояле.

Фильм достоин просмотра хотя бы из-за прекрасной игры Николсона и Хелен Хант (им дали «Оскара»!)

2. «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо.

Фильм – биография Говарда Хьюза, которого гениально сыграл Леонардо Ди Каприо. Режиссер Мартин Скорсезе очень подробно описал, как меняется жизнь человека с ОКР. От безобидных причуд, которые начались с того, что его мать запугала его вспышкой холеры и по много часов мыла в ванной, до серьезной паранойи и мании преследования.

3. «Остров Ним» с Джоди Фостер.

Милейший фильм о писательнице, страдающей агорафобией (боязнью открытых пространств), которая пишет книги об отважном путешественнике, который посетил множество стран и совершил невероятное количество подвигов. Эти книги обожает девочка, живущая с отцом на небольшом острове. И когда отец исчезает, она пишет письмо автору книг, прося о помощи отважного путешественника. И тогда писательница, которая годами не выходила из дома, у которой свои ритуалы, решается выйти в мир. Мало того – пересечь моря и океаны!

Кино, конечно, не совсем про ОКР, больше про преодоление себя. И вряд ли в реальности такое возможно. Но фильм, действительно, милейший.

Безусловно, фильмов с героями, страдающими ОКР, еще множество, например, «Грязная любовь», «Растя гения», «Прокачай нормальность» и так далее. Мы просто хотели напомнить о том, что иногда странности человека рядом - не дурной характер. А проявление болезни. Так что по первому впечатлению лучше не судить.