Покупать дорогие европейские авто стало опасно: с какими машинами возникнут проблемы у россиян

Все виды ремонта, которые требуют перепрошивки узлов через блок управления, будут недоступны Фото: Shutterstock

СЛИШКОМ МНОГО ЭЛЕКТРОНИКИ

Немецкая большая автомобильная тройка (BMW, Audi, Mercedes-Benz) отключила российских автомобилистов от своего программного обеспечения (ПО). Эти напичканные электроникой автомобили стоят столько же, сколько и квартиры в Москве или хорошие дачи в ближнем Подмосковье. Однако в условиях отключения от фирменного ПО некоторые поломки могут превратить это чудо технической мысли в груду металлолома.

- В первую очередь проблемы могут возникнуть у владельцев самых новых автомобилей - которые приобретали машину в последние год-два, - рассказал KP.RU технический директор сети автосервисов Fit SERVICE Алексей Рузанов. - У официальных дилеров будет ограничен доступ к информации по ремонту таких машин, им будет сложнее диагностировать некоторые узлы автомобиля.

То есть в официальных дилерских центрах автомеханики, если сами не понимали, как справиться с той или иной проблемой, могли запросить консультацию у головной фирмы. Причем беседа ведется не с человеком, а с программой, которая подсказывала, как исправить ошибку, а потом говорила: все нормально. Теперь автосервисы лишены такой возможности. Причем в большей степени пострадали именно авторизованные сервисы, они, в отличие от неофициалов, привыкли работать в связке с головной компанией.

Важный момент — после 2020 года тройка ведущих немецких автоконцернов увеличила число электронных компонентов — практически все системы автомобиля действуют через электронный блок управления, а он завязан на периодически обновляемое фирменное ПО.

- Что касается автомобилей более ранних годов выпуска, то все мануалы (руководства по эксплуатации) уже скачаны, фирменные программы взломаны, - успокоил эксперт. - Да и практика наработана.

Уже хорошо.

ПОДУШКИ, КОРОБКА, КЛЮЧИ — БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Как еще осложнится жизнь автомобилистов?

- Все виды ремонта, которые требуют перепрошивки узлов через блок управления, будут недоступны, - предупредил KP.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE на Павелецкой Александр Гоман. - Например, сработала подушка безопасности. Ставим новую — нужно ее перепрошить в блоке управления. Без доступа к ПО этого не сделать. Следовательно, подушка не сработает. Дальше. Недавно у одного клиента во время дождей на «Ауди» залило плату электронной рулевой рейки — воды по фары было. Если ставить новую рейку, то ее надо было бы перепрошивать через ПО. Не сделаешь - «мозг» машины ее не увидит. Руль не сможет управлять колесами. Но у нас умелец смог как-то перепаять электронную плату этой рейки, обошлось без замены. Что-то случится с коробкой-автоматом — новая без прошивки работать не будет. Частая ситуация: во время ДТП повреждаются расположенные в переднем бампере датчики адаптивного круиз-контроля - это устройство автоматически притормаживает автомобиль, если он опасно приблизился к идущему впереди. Не перепрошил новые датчики — система не будет работать, придется самому следить за дорогой.

Самый тяжелый случай — ключи. Их тоже нужно «прошивать» через ПО. Без этого ключ — просто болванка. За изготовление новых ключей даже официалы не берутся. Так что не теряйте.

А ВОТ С ЭТИМ МЫ СПРАВИМСЯ

Это наиболее серьезные и практически неустранимые проблемы, связанные с отключением от ПО. Но и в более простых случаях таится опасность.

- Да, умельцы работают, находят обходные пути, чтобы блок управления распознавал новое устройство, - продолжает Гоман. - Но ПО понимает, что его хотят обмануть и включает ошибку. Автомобиль нормально едет, просто на панели загорелась контрольная лампочка, например, «check engine» (проверь двигатель). Можно сделать так, чтобы лампочка не горела, но электронный мозг все равно накапливает эти вторжения-баги, а от ПО, которое может его почистить, он отключен. И может наступить момент, когда блок управления перегрузится этими багами и выйдет из строя.

Ну и неприятности по мелочи: не будет обновляться навигационное оборудование. Собственный навигатор в машине не будет получать информацию о новых дорогах и знаках. Эта беда — не беда: актуальные навигаторы есть в каждом компьютере.

Еще одна служебная обязанность фирменного ПО — своевременно оповещать о сроках ремонта или техобслуживания.

- Например, заменили колодки и машина «просит» их прописать в блоке управления, - поясняет Гоман. - По идее, это делается через фирменное ПО. Но в реальной жизни это можно сделать через специальное оборудование, которое есть на многих сервисах.

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