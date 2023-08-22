Полный текст обращения Владимира Путина к участникам форума БРИКС 22 августа 2023 года: о чем сказал президент России

Сайт KP.RU публикует полный текст видеообращения президента России Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС 22 августа 2023 года. Этот форум по традиции проводится перед началом саммита межгосударственного объединения. Сайт KP.RU публикует полный текст видеообращения президента России.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ФОРУМЕ БРИКС 22 АВГУСТА 2023

Уважаемый Президент Рамафоза! Дамы и господа! Дорогие друзья!

Рад приветствовать представителей государственных структур и бизнеса, экспертов и отраслевых специалистов, которые собрались на встречу Делового форума в рамках БРИКС.

Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа Делового совета БРИКС, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран «пятёрки», действительно играет большую практическую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, углублении кооперационных связей, расширении прямого диалога предпринимательских сообществ, а значит, на деле способствует ускорению социально-экономического роста наших государств и достижению целей устойчивого развития.

Важно, что в центре внимания форума находятся такие актуальные задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий.

Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга.

Серьёзное негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывает и нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств, а по сути – попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые ещё не так давно казались незыблемыми.

Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, усиление неравенства, подъём безработицы, обострение других хронических проблем мировой экономики. Взвинчиваются цены на продовольствие, на базовые сельхозпродукты и зерновые культуры, от чего страдают в первую очередь наиболее уязвимые бедные страны.

Важно, что в таких условиях государства БРИКС усиливают взаимодействие, и наша совместная работа по обеспечению экономического роста и устойчивого развития приносит конкретные, осязаемые результаты: сообща запускаются всё новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты.

Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнёрской поддержки, уважения интересов друг друга, и в этом суть устремлённого в будущее стратегического курса нашего объединения, курса, отвечающего чаяниям основной части мирового сообщества, так называемого глобального большинства.

Цифры говорят за себя. За прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения государств – членов БРИКС увеличились в шесть раз. В свою очередь их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя.

Что касается России, то наш торговый оборот с партнёрами по БРИКС прибавил 40,5 процента и составил рекордные более 230 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6 процента – до 134,7 миллиарда долларов.

Отмечу и то, что доля стран объединения, в которых проживает более трёх миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26 процентов, а по паритету покупательной способности «пятёрка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год – 31,5 процента против 30 процентов.

Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7 процента.

К слову, в ходе нынешнего саммита мы ещё подробно обсудим весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества «пятёрки». Безусловно, большая роль в таких усилиях принадлежит Новому банку развития БРИКС, который уже уверенно заявил о себе в качестве альтернативы действующим западным институтам развития.

Логично, что одним из приоритетов взаимодействия «пятёрки» в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Особое значение в этом контексте имеет инициатива Делового совета БРИКС по выработке современных интермодальных логистических решений и развитию железнодорожных транспортных коридоров.

Со своей стороны Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки на надёжных зарубежных партнёров, в том числе из государств БРИКС. Среди наших флагманских проектов – Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север – Юг». Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками.

Говоря о Северном морском пути, подчеркну, что в России принят и реализуется масштабный, рассчитанный на десятилетия план обустройства его инфраструктуры. Предполагается строительство топливных терминалов, портов-хабов для стыковки с автомобильным и железнодорожным транспортом, расширяется ледокольный флот, прежде всего за счёт не имеющих аналогов в мире судов на атомной тяге.

В свою очередь, транспортный коридор «Север – Юг» соединит российские порты на северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Тем самым будут созданы условия для увеличения грузоперевозок между евразийскими и африканскими странами. Кроме того, вдоль этого самого коридора, естественно, будут развиваться новые производства, объекты торговли и логистики.

Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надёжного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах.

Все эти вопросы, в частности, подробно обсуждались в ходе недавнего саммита Россия – Африка. Так, в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на десять процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов. Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на Африканский континент.

Экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти десять миллионов тонн. И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей.

России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчётливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам.

Мы неоднократно обращали внимание на то, что за год в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая прежде всего Евросоюз. И лишь порядка трёх процентов пришлось на долю наименее развитых стран – то есть меньше одного миллиона тонн.

Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счёт попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе.

С учётом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай. В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнёрами завершаются.

В числе приоритетных направлений взаимодействия видим и дальнейшую координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий. Это важная часть общей экономической повестки «пятёрки», подразумевающая содействие самым широким слоям занимающихся бизнесом граждан в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости.

Отмечу, что благодаря программам государственной поддержки предприниматели стран БРИКС успешно адаптируются и к постоянно меняющейся ситуации на глобальных рынках, находят новых партнёров и новые каналы сбыта, привлекают дополнительное финансирование, всё активнее используют современные технологии.

Не менее значимо продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене.

В нашей стране последовательно реализуется национальная стратегия низкоуглеродного развития. Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море. При этом исходим из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо.

Суммируя, хотел бы ещё раз подчеркнуть, что многоплановое партнёрство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности.

Поэтому хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки», на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов.

И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС.

Благодарю вас за внимание.