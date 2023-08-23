60-летний Александр Домогаров сделал предложение любимой женщине

Александр подключил лучших врачей, чтобы спасти мать своего сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в семье Александра Домогарова случилось горе: умерла бывшая жена артиста Ирина, мать его сына Саши. Последние два с половиной года женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Остались друзьями

Ирина Домогарова была второй женой актера. Познакомились они в театре, женщина служила там костюмером. Двенадцать лет брака закончились разводом, но Александру и Ирине удалось сохранить добрые отношения. После расставания они остались друзьями. Такими близкими, что Ирина была первым человеком, которому Домогаров звонил за советом.

- Ира любила Сашу всю жизнь. Все эти 38 лет. Она так и не вышла больше замуж, - говорят друзья Ирины.

Два года назад ей поставили страшный диагноз - рак. Александр подключил лучших врачей, чтобы спасти мать своего сына. Но, увы, чуда не случилось. Этим летом артист и его сын узнали, что лечение перестало помогать, надежды на выздоровление нет. Они до последних минут были рядом с Ириной и сделали все, чтобы 60-летняя женщина достойно простилась с миром. А ведь на обоих - и на Домогарова-старшего, и на его сына - свалилось за это лето немало проблем.

Бывшая жена артиста Ирина два года боролась с раком. Фото: СОЦСЕТИ

Александра Домогарова-младшего коллеги пытались обвинить в срыве съемок сериала «Она такая классная». Хотя молодой режиссер заранее просил взять на площадку для подстраховки помощника, объясняя, что у него на руках больная мать, которая нуждается в постоянном уходе.

Натерпелся от коллег и Домогаров-старший. Два с половиной года артист играл на сцене родного Театра им. Моссовета, несмотря на тяжелые отношения с новым худруком Евгением Марчелли. По словам Домогарова, все это время Марчелли фактически выживал его из коллектива, даже не дал возможности в июле отметить на родной сцене 60-летний юбилей. В результате свой юбилейный спектакль «Маскарад» Александру пришлось перенести в стены Театра Российской армии.

Как раз накануне премьеры, по роковому стечению обстоятельств, врачи сказали Домогарову, что ничем не смогут помочь его бывшей жене. Взяв себя в руки, артист в день своего юбилея все-таки отыграл премьеру. А потом снова окунулся в заботы о тяжело больной матери своего сына.

«Это были страшные три дня»

Ирины Домогаровой не стало 13 августа.

- Моя самая любимая, мое сердце, моя любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра. В кругу семьи и самых близких людей. Дома. В любви, - сообщил страшную новость в соцсетях сын артиста.

Похороны Ирины прошли, как она и хотела, в узком семейном кругу.

Александр Домогаров-младший стал режиссером. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

- Это были страшные три дня, - делится с поклонниками в соцсетях Александр Домогаров. - Хочу сказать, что горжусь своим сыном. Он выдержал, выстоял, вынес. Не знаю, что это ему стоило... Может, потом как-нибудь расскажет. Он держался достойно, как настоящий мужик. Хотя удар для него всесокрушающей силы. Были люди, которые за эти два с половиной года вышли с моей орбиты. По многим причинам. Не хочу никого осуждать. Просто они ушли. Может быть, так и надо. Больше этих людей я не знаю, их телефоны заблокированы и вычеркнуты. Я никогда не буду с ними общаться.

Артист отметил: они с сыном до последнего верили, что Ирина поправится, но месяц назад стало ясно, что надежды нет.

- Мы провели курс радиотерапии, Ирине стало лучше. Но потом все изменилось. Есть люди, которые стали для нас после 10 июля просто ангелами-хранителями, потому что 10 июля был поставлен ультиматум, что возможности врачей не безграничны и возможности организма исчерпаны, - рассказал актер. - У нас с сыном в тот момент просто опустились руки. Но мир не без добрых людей. Нам дали врача паллиативной помощи, который нас вел до самого конца. У нас были препараты, у нас были лекарства, у нас было питание - все то, что было необходимо Ирине Анатольевне последние дни.

Поблагодарил артист и врачей, которые лечили его бывшую супругу.

С танцовщицей Татьяной Степановой артист счастлив более 12 лет Фото: соцсети

Пока не женат, но невеста уже есть

Как оказалось, помимо друзей, Домогарова в эти непростые дни поддерживает любимая женщина Татьяна. С 38-летней танцовщицей Татьяной Степановой актер вместе уже более 12 лет. Правда, за все это время артист ни разу не представил свою спутницу журналистам. Видимо, после громкого романа с актрисой Мариной Александровой он решил оберегать свою личную жизнь от репортеров.

- Кем только Татьяну не называли - помощницей, подругой, вплоть до жены, - в прошлом году рассуждал артист.

Александр Юрьевич уверяет, что снова созрел для брака и хочет дочку. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Со своей молодой спутницей Домогаров познакомился в Театре им. Моссовета, где Татьяна танцевала в одной из постановок. С артистом у нее почти сразу же закрутился роман, но в загс Домогаров не спешил. И только недавно намекнул поклонникам, что готов жениться на любимой.

- Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал, - рассказал KP.RU коллега Степановой. - Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова. В прошлом году Таня ушла от него к другому мужчине, поскольку Александр не был готов к браку. Домогаров, узнав, что у него появился соперник, вернул Таню, пообещав жениться на ней. Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке.

СТРЕЛЫ АМУРА

Роман с Александровой закончился скандалом

В 90-е годы и начале нулевых Александр Домогаров был одним из самых главных секс-символов российского кинематографа. «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого» и западный проект «Огнем и мечом». Плюс главные роли в Театре им. Моссовета.

И в жизни артиста кипели шекспировские страсти. Первый юношеский брак с подругой детства Натальей закончился рождением общего сына Дмитрия и разводом. Несколько лет назад старший сын артиста погиб в автомобильной аварии. Тогда Домогаров, несмотря на то что с первенцем при его жизни не общался, как мог поддержал бывшую жену.

Потом у артиста был брак с костюмером Ириной Домогаровой, родившей ему сына Александра. Говорят, от Ирины Александр ушел к актрисе Наталье Громушкиной, с которой впоследствии развелся. Артистка тогда обвиняла бывшего в рукоприкладстве и увлечении горячительными напитками.

После развода с Громушкиной последовал гражданский брак с актрисой Мариной Александровой, которая тоже рассталась с артистом из-за его крутого нрава и пристрастия к спиртному.

О СЫНЕ

«Он болен кино с 8-го класса»

Два года назад на экраны вышел фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная и очень добрая картина о верной овчарке, ждавшей хозяина в аэропорту, была снята по мотивам давней заметки «Комсомолки». В фильме досталась роль и Домогарову-старшему. Картина собрала немало призов.

- Сын болен кино с восьмого класса, - с гордостью говорит о наследнике Александр Юрьевич. - Он вопреки всем моим указам и наставлениям, мол, чтобы его ноги не было в театральном училище, без моего ведома взял и поступил. Он знает артистов изнутри. Он прошел всю эту школу. На съемочной площадке мы с ним только на «вы», по имени-отчеству. Эта установка всегда была. Была и другая установка: меня не снимать. Но там уже не сын решал - продюсеры настояли.