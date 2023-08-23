Загадочное отравление: Названа причина смерти мужа чемпионки по боксу Натальи Рагозиной через год после свадьбы

Для Натальи брак с Вадимом Меркиным был третьим и самым счастливым. Фото: СОЦСЕТИ

Горе пришло в дом 47-летней Натальи Рагозиной неожиданно. Скоропостижно умер ее муж Вадим Меркин.

«Никого не слушать»

От первого мужа, мастера спорта по рукопашному бою Михаила Колпакова Рагозина родила сына Ивана. Сейчас парню 22 года, он отслужил в армии, учится в МГИМО. С отцом Ивана Рагозина рассталась из-за рукоприкладства супруга.

- Он все испортил своей ревностью. А когда поднял на меня руку, я взяла годовалого сына и уехала к маме, - вспоминала Рагозина.

Потом блондинка вышла замуж за звездного адвоката Сергея Жорина. Но и этот союз был недолгим. По словам Натальи, Жорин тогда оказался не готов к семейному быту. Впрочем, с адвокатом чемпионка сохранила дружеские отношения.

Со своим третьим мужем, финансистом Вадимом Меркиным, Рагозина познакомилась два года назад. А дальше - все как в сказке: счастливый брак, рождение долгожданной дочери. Рагозина и Меркин сыграли свадьбу в Израиле, где у финансиста была недвижимость. Там же 11 месяцев назад появилась на свет их дочка Настя. К слову, от первого брака у банкира есть взрослая дочь Мария, которая подружилась с Натальей и стала крестной мамой своей младшей сестры.

- Я так хотела девочку - просто не передать словами! Но долгие годы у меня не получалось, - вспоминала в недавнем интервью «КП» Наталья Рагозина. - Мне порой говорили: «Ты уже бабка старая, куда тебе?» Потом поняла, что никого слушать не надо, надо пробовать. Слава богу, в 45 лет я встретила любимого мужчину - он стал самым лучшим на свете мужем и осчастливил меня. Вадим пообещал, что у нас будет ребенок, девочка. И моя мечта сбылась. Мы поехали в Израиль, в Иерусалиме я пошла в храм Гроба Господня, помолилась, попросила дочку. Выходя, забыла нагнуться и сильно ударилась головой - больно, шишка вылезла. Муж говорит: «Все, Боженька тебя услышал»... И вскоре мы узнали, что ждем Настеньку. Это просто чудо какое-то...

Непобедимую спортсменку соперники прозвали «Русской кувалдой». Фото: Christian SCHROEDTER/Legion-Media

Умер в больнице

Больше месяца назад чемпионка пропала из соцсетей. Подписчики заволновались: что случилось?

Последние публикации Рагозиной были жизнерадостными. Наталья выложила архивное фото, где она беременна дочкой, подписала снимок: «Скучаю по животику! Самое лучшее время! Муж сказал, не грусти, давай повторим!»

Чемпионка была в тот день на подъеме: они с мужем улетели в отпуск в Израиль, отмечали там 10 месяцев дочери. На видео супруг стоит с чемоданом и шутливо прощается: «Ну что, Наташ, с чем пришел, с тем и ушел!» Рагозина в ответ смеется: «Ну ты вернешься же?» На что Вадим, улыбаясь, говорит: «Жди меня, и я вернусь».

Как выяснил KP.RU, 57-летний Вадим Меркин спешил тогда в Россию по делам, оставив в Израиле Наталью с дочкой. Мол, отдыхайте, скоро вернусь...

Не вернулся. Меркин скончался в России 10 июля. Пока спортсменка не озвучила причину смерти мужа, но, как узнал KP.RU, бизнесмен умер в Москве, в больнице. В соцсетях ходит версия, будто у финансиста случился сердечный приступ, но друзья покойного говорят, что Вадима не стало по иной причине.

- Врачи подозревали пищевое отравление. Съел, видимо, что-то не то, возможно, продукт, на который у него была аллергия. Из-за интоксикации у Вадима отказали почки, - сообщил в беседе с KP.RU знакомый Меркина.

Впрочем, подтвердить эту информацию официально нам пока не удалось.

Путь в бизнес

В годы карьеры рослую Рагозину (рост спортсменки - 181 см) прозвали «Русской кувалдой». Вадим Меркин был почти на голову ниже супруги, но рядом с ним Наталья чувствовала себя счастливой и защищенной.

Все хорошо было в семье и по части финансов. У супругов имелся роскошный дом на Рублевке с большим штатом персонала и солидным автопарком. Судя по видео из соцсетей, Меркина всегда сопровождали два-три охранника. Между городами и странами семья летала на частном самолете.

Вадим подарил любимой приличную коллекцию бриллиантовых украшений, Наталья стала частой гостьей дорогих бутиков...

По оценкам экспертов, состояние покойного банкира оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Пока неизвестно, оставил ли он завещание, но его друзья говорят, что Наталья приняла на себя управление делами мужа.

О покойном известно не так много. Вадим Меркин не любил публичности, не общался со СМИ. За плечами у мужа чемпионки был диплом Государственной финансовой академии. Карьера развивалась стремительно: служба в банке «Российский кредит», потом Меркин возглавил банк «Хованский». Плюс ко всему в начале нулевых финансист основал «Лигу ломбардов» и открыл компанию, строившую на Рублевке большой поселок элитных таунхаусов.

Кроме того, в активах финансиста было несколько нежилых помещений в центре Москвы, которые он сдавал в аренду. А еще имелись три действующие компании с широким разбросом деятельности - от недвижимости и помощи в управлении финансами до торговли потребительскими товарами. Занимался бывший банкир и рекламным бизнесом, консультированием и анализом, связанным с общественным мнением. За прошлый год на этом поприще одна из компаний Меркина «Видео-Дельта» заработала 121 млн рублей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Звезда ринга и фотомодель

Наталья Рагозина - главная звезда женского мирового бокса. Блондинке удалось уйти из этого вида спорта непобежденной.

Спортсменка начала свою карьеру с кикбоксинга. В конце 90-х Рагозина перешла в любительский бокс. Дважды выиграла чемпионат мира, один раз - первенство Европы и один раз - Кубок мира. В начале нулевых Наталья нашла себя в профессиональном боксе. Провела 22 схватки и одержала 22 победы. Рагозина стала чемпионкой мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе (до 76,203 кг). Последний бой спортсменки состоялся в 2009 году.

До рождения дочери увлекалась хоккеем, возглавила «Ночную лигу женского хоккея», потом по совету мужа выбрала в качестве хобби менее травматичный вид спорта - большой теннис.

Рагозина не раз попадала в рейтинги самых сексапильных спортсменок планеты и соглашалась на откровенные фотосессии. К примеру, позировала в нижнем белье для немецкого таблоида Bild. А в 2007 году снялась топлес для мужского журнала Sim.

А ЧТО ЕЩЕ

Элитная высотка

В последние годы финансист вел весьма сложный и скандальный проект. Несколько лет назад Меркин приобрел здание (и землю под ним) киноконцертного зала «Соловей» на Дружинниковской улице Москвы, на месте бывших Пресненских бань купца Петра Бирюкова. Муж Рагозиной планировал снести «Соловья» и отстроить на его месте элитную высотку. Среди киношников начались волнения: жалко было историческое здание, да и не хотелось терять прибыльный кинотеатр.

Тогда Меркин успокоил кинодеятелей, объяснив, что здание ветхое и в любом случае готовилось к сносу, поскольку по техническим показателям и с точки зрения пожарной безопасности не подходит для массовых мероприятий. Пообещал выделить в новом здании помещение для кинопоказов. Но, понятно, как основной объект строил на месте зала роскошный ЖК. Сдать апартаменты с фитнес-центром, бассейном, большой торговой галерей и кинотеатром Меркин планировал в 2024 году. И, видимо, чтобы не обмануть ожидания людей, уже вложившихся в квартиры, Наталье приходится сейчас осваивать азы бизнеса.