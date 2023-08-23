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Политика22 августа 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 23 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2023 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российское Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ за сутки на Донецком направлении

Российское Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ за сутки на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

24 февраля 2022 года Россия начала проводить на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о ходе СВО России на Украине на 23 августа 2023 года.

Наемник из США со стороны Вооруженных сил Украины оставил странное послание перед своей гибелью в зоне проведения СВО. Перед гибелью боец написал своему отцу Говарду Джонсону и сообщил, что вызвался на выполнение опасной миссии.

Между тем, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили деятельность, направленную на введение в заблуждение разведки ВС РФ на Купянском направлении. Там же, на Купянском направлении, командир подразделения украинских войск расстрелял своего товарища, который испугался наступления группировки ВС России.

В Белгородской области село Поповка попало под обстрел украинских неонацистов. Местные жители не пострадали, однако присутствуют разрушения и повреждения построек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российское Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ за сутки на Донецком направлении. В ходе этого российские войска уничтожили до 235 военнослужащих и наемников украинской армии.

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