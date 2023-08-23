В охваченной пожарами Греции спасатели сделали страшную находку

Спасатели четвертый день не могут справиться с огнем Фото: REUTERS

На северо-востоке Греции, территория которая объята лесными пожарами, вызванными жаркой погодой, спасатели нашли 18 обгоревших тел.

Пожарные Фракии, в которой расположен Александруполис, уже четвертый день не могут справиться с огнем из-за того, что на северо-востоке Греции дуют ураганные ветры, способствующие распространению пламени.

Погибшие были обнаружены возле леса Дадия, через который проходит тропа, используемая мигрантами из стран Ближнего Востока и Азии, пересекающих границу ЕС и Турции.

Службы правопорядка считают, что все погибшие и были нелегалами, поскольку в Александруполисе и его окрестностях никто не заявлял о пропавших без вести лицах.

Министр миграции Греции Димитрис Кайридис заявил, что «эта трагедия еще раз подтверждает смертельную опасность нелегальной миграции»; он также обвинил контрабандистов в том, что они ставят под угрозу жизни мигрантов.

Пока же окрестности Александруполиса, являющегося крупнейшим морским портом Греции, пылают. Гавань используется еще и для ввоза на территорию НАТО военных грузов. Если пожары приблизятся к порту, то не исключено, что восточный фланг НАТО останется без своего главного транспортного узла, через который проходят также большие объемы военной помощи альянса Украине.

Пожары вплотную приблизились к Александруполису: в деревне Авантас сегодня сгорели несколько домов. Полностью эвакуирована больница, расположенная в предместьях города, вывозить пришлось всех, включая новорожденных. Пациентов и врачей перевезли на специально оборудованный паром, который отправили в соседний порт Кавала.

- Я работаю в этой больнице 27 лет и никогда не видела ничего подобного. – рассказала медсестра Никос Гиокцидис. – Повсюду носилки, капельницы, больные. Все это похоже на войну.

Европа продолжает изнывать от очередной волны экстремального тепла. Лесные пожары бушуют не только в Греции, но и в Италии, Португалии и других странах.

Греция уже обратилась за международной помощью: бригады спасателей и пожарных направили в помощь грекам Румыния, Швеция, ФРГ и Хорватия.

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