На курортах Турции вспыхнули лесные пожары: что делать, если вам достался "горящий тур"

Ударная волна “теплового взрыва” в пустыне Сахара, нагревшая Европу до состояния раскаленной сковородки (47-градусную жару зафиксировали в Португалии), докатилась и до турецких курортов, столь любимых россиянами. Фото: REUTERS

Ударная волна “теплового взрыва” в пустыне Сахара, нагревшая Европу до состояния раскаленной сковородки (47-градусную жару зафиксировали в Португалии), докатилась и до турецких курортов, столь любимых россиянами. На фоне аномального пекла в главной здравнице страны янычар - провинции Анталье, вспыхнули лесные пожары. Они затронули только регион Кемер, в других курортных районах (сама Анталья, Белек, Сиде, Аланья) очагов огня нет и отдыхающие спокойно наслаждаются своим скоротечным отпуском. Пожар в горах Кемера возник вечером в понедельник 24 июля (даже ночью там температура не опускалась ниже 32 градусов). В тушении огня активно задействована авиация, очаг возгорания заливают 22 вертолета и 10 самолетов, в том числе два самолета-амфибии Бе-200ЧС, которые МЧС России отправило на помощь туркам.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ближе всего огонь подобрался к туристическим отелям в районе поселка Гейнюк в регионе Кемера. Но, по информации турецких принимающих компаний, пожарным удалось остановить пламя на расстоянии 5 километров от зон отдыха. Сейчас авиация активно проливает очаг горения, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что пожар рассчитывают потушить в течение дня. А бесстрашные российские туристы с энтузиазмом делятся в соцсетях впечатляющими фото и видео, где видно столбы дыма на фоне пляжей и работу пожарной авиации.

- Эвакуация туристов не проводится и не будет проводиться, по словам турецких властей в ней нет необходимости, отдыхающим ничего не угрожает, - поясняют в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В каком случае можно отказаться от поездки и вернуть деньги?

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что туроператоры не сообщают об отказах от уже купленных путевок или снижении спроса на туры в Турцию. Лесные пожары в курортных регионах Турции это сезонное явление, туристы к этому привыкли, пояснил представитель туриндустрии. Но в то же время понятно: если пожары будут разгораться, то отказники появятся. Важно знать: вернуть назад деньги можно только в том случае, если появится официальное заявление МИД РФ о том, что российским туристам не рекомендовано ехать в Турцию (или конкретные регионы) в связи с чрезвычайной обстановкой. Сейчас такого предостережения нет, пока Генеральное консульство РФ в Анталье рекомендовало россиянам не покидать территорию отелей и воздержаться от прогулок в горные леса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следовательно, самый разумный алгоритм действий на сегодня примерно таков:

1. Возьмите карту побережья Антальи и найдите свой отель. Если он далеко от местечка Гейнюк (например, в Текирове или Аланье), то выдыхайте и летите спокойно.

2. Если ваш отель попадает в зону, которая может быть затронута пожарами, попробуйте договориться с турагентством перенести отдых в другой отель в другом регионе. Вам могут пойти на встречу или попросить небольшую доплату.

3. Если вылет не сегодня-завтра, а через неделю, то не паникуйте раньше времени - ситуация может измениться в любую сторону. Пожар могут потушить или он может возникнуть в другом месте. Поэтому внимательно следите за новостями и не спешите принимать решения на эмоциях.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Греции ситуация с пожарами гораздо сложнее, горячее всего на юге острова Родос, откуда эвакуировали уже 19 тысяч человек. К счастью, россиян в Греции очень немного, по сообщениям туроператоров, их эта ситуация не затронула.

Юг Турции тряхнуло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах от города Османие. Это довольно далеко от курортных районов. Пострадавших и разрушений нет, сейсмологи говорят, что это афтешок после мощнейшего землетрясения 6 февраля, которое называют в Турции катастрофой века.

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