Пьяные ученые отправили весточку инопланетянам с Альтаира и скоро ждут ответ

С 20 августа 2023 года японцы ждут «звонка» от инопланетян. Фото: Shutterstock

Звезда Альтаир, она же Альфа Орла, находится в созвездии Орла примерно в 16,8 световых годах от Земли. Похожа на Солнце, но, как минимум, в два раза крупнее. И светит в 12 раз ярче.

Обзавелся ли Альтаир планетами – особенно пригодными для жизни? Точно не известно до сих пор, хотя и не исключено. Но именно туда 15 августа 1983 года – в надежде, что планеты все-таки есть, со скоростью света полетело послание землян.

Два японских астронома из Токийского университета - Масаки Моримото и Хисаши Хирабаяси - еще в 2008 году признались в содеянном. Рассказали, что злоупотребив американского виски, пробрались к телескопу Стэнфордского университета и пульнули радио-весточку в небо. Она ушла прямиком к звезде Альтаир.

Как сообщает японская газета The Asahi Shimbun, послание, переведенное в двоичный код, содержало координаты нашей планеты и обширную информацию о жизни на Земле. Включая графически исполненную историю ее возникновения: мол, зародилась в океане, из него выбралась на сушу и эволюционировала до людей. Их тоже изобразили.

Картинки, которые отправили «братьям по разуму».

Протрезвев, астрономы стали ждать ответа – в 2008 году они рассчитывали получить его в 2015 году. Но не дождались. Как уже понятно.

И вот теперь «эстафету» приняли потомки – опять же серьезно. Астрономы под руководством Шиньи Нарусавы из Университета Хего нацеливают на Альтаир 64-метровую антенну радиотелескопа в Usuda Deep Space Center в надежде все-таки получить ответ. Каким-то образом они прикинули: прослушивание надо начинать уже с 22 августа 2023 года. То есть, решили приступить немедленно. Чтобы не прозевать.

Антенна радиотелескопа, нацеленная на прием «звонка».

Скептики, конечно, сомневаются в успехе: у Альтаира может и не быть планет вовсе, может не быть обитаемых планет, может не быть достаточно разумных обитателей - наконец, тех, которым бы было интересно с нами общаться.

Энтузиасты, в число которых входят японцы, настроены оптимистично.

Сегодня, кстати, далеко не все ученые полагают, то инопланетянам, если они и в самом деле где-то существуют, следует о нас знать. Еще Стивен Хокинг предостерегал, пока был жив. Считал, что от инопланетян – особенно продвинутых - надо держаться подальше. Мол, найдут нас — обязательно ограбят. Как в свое время высокоразвитые европейцы обобрали не столь разумных индейцев.

Ну, раз уж мы подставились в 1983, засветились…Пусть по пьяни. Чего уж теперь? Осталось надеется на лучшее.

А не ответят и ладно – будем считать, что пока пронесло.

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Никто нам «не позвонит»

Израильский астрофизик Амри Вандел (Amri Wandel) из Еврейского университета (The Hebrew University of Jerusalem) объяснил – довольно обидно для человечества – почему инопланетяне с нами не контактируют. Не хотят.

Из доводов ученого следует, что наша цивилизация еще не вступила в так называемую Эру Контакта (Contact Era) – не достигла достаточного технологического уровня. А стало быть, не представляет никакого интереса для более развитых «братьев по разуму». Они, весьма прагматичные, видимо, считают, что не стоит тратить ресурсы на общение с нами - дураками в их понимании. Никакой пользы. Только время терять.