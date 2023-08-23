Си Цзиньпин заблудился, премьер Индии спрятал табличку: как проходит саммит БРИКС в ЮАР

Си Цзиньпин однозначно чувствовал себя неуютно. Фото: REUTERS

Основной день переговоров лидеров БРИКС в Йоханнесбурге начался с двух неординарных эпизодов.

Для главных действующих лиц 15-го саммита БРИКС (в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) расстелили длинную красную дорожку. Голливудскими звездами при этом гости вряд ли себя почувствовали. И точно не все получили удовольствия от прогулки по ней. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прошелся по красной дорожке широко улыбаясь, держа за руку свою супругу. А вот китайский лидер Си Цзиньпин однозначно чувствовал себя неуютно.

Он дошел до середины пути. Остановился. Посмотрел назад. А там никого. Входная дверь за ним давно закрылась и вокруг не было ни одной души. Через несколько секунд он все же увидел впереди одинокую фигуру встречавшего его президента ЮАР Сирила Рамафосу. Улыбнулся и более уверенно пошел на встречу хозяина саммита. Затем они обнялись и ушли в зал, где было установлено пять белых кресел.

Так называемое «фэмили фото» (общее фото основных участников саммита) также не прошло без приключений. На специально подготовленной площадке хозяева (чтоб никто из лидеров не запутался) разложили на полу таблички с именами. Обычно на них просто наступают и начинается короткая фотосессия. Но на этот раз индийский премьер Нарендра Моди решил внести разнообразие.

Так называемое «фэмили фото» (общее фото основных участников саммита) также не прошло без приключений Фото: REUTERS

Первым на свое место встал Рамафоса. За ним шел Моди. Он нашел свою табличку и наклонился. Президент ЮАР на правах хозяина поспешил узнать, что случилось. Моди поднял табличку и положил ее в карман. Рамафоса протянул к премьеру руку. Он хотел помочь гостю избавиться от, казалось бы, никому не нужного листочка.

Но Моди не отдавал его. Он демонстративно похлопал себя по карману, давая понять, что заветный сувенир останется при нем. Рамафоса тогда тут же последовал примеру Моди. Он тоже поднял свой листочек и убрал в карман. Остальные участники «фэмили фото» никак не отреагировали на индийское нововведение.

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