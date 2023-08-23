Шоу, набравшее больше всех просмотров, готовится поставить новый рекорд на RUTUBE

Участники главного MMA-реалити страны «Путь бойца. Новый уровень» поборются за контракт с бойцовской лигой «Наше Дело» на 5 млн рублей. Бойцов ждут новые испытания, а зрителей — интересные гости.

21 августа на платформе RUTUBE вышло продолжение захватывающего проекта «Путь бойца». Всего запланировано восемь эпизодов. Прошлый сезон запомнился зрителям жесткими боями, неожиданными испытаниями и яркими финалистами. Ошеломительный успех на национальном видеохостинге первого сезона открыл проекту новые двери: второй сезон выходит и на платформе RUTUBE, и в эфире телеканала НТВ.

«Мне приятно, что жанр реалити и контент в целом на нашей платформе вышли на “новый уровень”, потому что, несмотря на столь брутальный характер шоу, «Путь бойца» на RUTUBE смотрело больше девушек, чем парней. Один из главных показателей роста в том, что сезон выходит на одном из самых успешных федеральных телеканалов страны — в прайм-тайм НТВ», - заявил Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE.

Более 1000 бойцов со всех уголков России отправили свои заявки для участия в новом сезоне, но только 20 сильнейших останутся после отборочного тура в первой серии. Им предстоит выложиться на 1000% ради шанса побороться за финальный приз и возможность стать настоящей звездой поп-ММА. Уже знакомые ведущие Артур Арутюнян, Ольга Петрикова и Влад Демин проведут для них новые испытания на стойкость тела и силу духа.

«Совместно с видеохостингом RUTUBE, нашими друзьями и партнерами мы выпускаем 2 сезон главного бойцовского реалити-шоу страны. Мы рады тому, что проект «Путь бойца. Новый уровень» несет наставническую миссию развития спорта и показывает молодежи, что спорт облагораживает. Бойцы со всей страны проходили сложные психологические испытания, преодолевали себя. За этим действительно было интересно наблюдать. Уверен, после премьеры никто из зрителей не останется равнодушным к проекту», - отметил Карэн Мосикян, руководитель бойцовской лиги «Наше Дело».

В каждом состязании ведущим будут помогать популярные российские звезды и известные титулованные спортсмены, среди которых певица Ольга Серябкина, известный блогер Мария Погребняк, абсолютный чемпион мира по боксу по версиям WBC/WBA/IBF Костя Цзю, актеры Роман Попов, Никита Дювбанов, блогер и спортсмен Саша Стоун и другие.

«Основная цель реалити-шоу «Путь бойца» — показать всем жителям нашей страны, что высот в спорте может добиться каждый, вне зависимости от места жительства и уровня достатка», - считает Артур Арутюнян, основатель бойцовской лиги «Наше Дело», ведущий шоу «Путь бойца».

Среди участников и приглашенных гостей также были замечены турецкий актер, детский тренер по ММА, участник СВО и даже армянский медведь.

Напомним, что победителем первого сезона и обладателем эксклюзивного контракта с бойцовской лигой «Наше Дело» стал самый юный участник шоу — 17-летний Тамерлан Валиев. Весь сезон Тамерлан буквально пробивал себе путь нокаутами и даже нарушал правила состязаний, если они шли вразрез с его принципами.

Первые две серии шоу уже доступны на официальном RUTUBE-канале проекта. Также посмотреть трансляцию зрители могут на телеканале НТВ.