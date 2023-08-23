Япония скоро сбросит радиоактивную воду с "Фукусимы-1": какие будут последствия для людей и природы

После долгих дебатов Япония окончательно приняла решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Фото: Shutterstock

После долгих дебатов Япония окончательно приняла решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. В ходе заседания определяющих чиновников, ответственных за будущее закрытой еще в 2013 году атомной электростанции, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил дату начала процесса сброса радиоактивной воды в океан.

– По конкретным срокам сброса: если не будет противопоказаний по погодным и морским условиям, то мы рассчитываем на 24 августа, – подтвердил Кисида.

Напомним, что радиационной аварии на «Фукусиме-1» был присвоен максимальный уровень по Международной шкале ядерных событий. Затопление подвальных помещений привело к полному обесточиванию АЭС и отказу систем аварийного охлаждения. В качестве экстренной меры было решено использовать 1,3 миллиона кубометров морской воды, в которые впоследствии попали 63 радиоактивных элемента. Сейчас эта вода хранится на «Фукусиме-1» в тысяче огромных резервуаров, но уже почти 90% от их объема заполнены.

Минэкологии и природопользования Японии пообещало, что перед сбросом вода пройдет фильтрацию через систему ALPS, которая очистит ее от всех видов радионуклидов, за исключением трития – радиоактивного изотопа водорода. Этот «сверхтяжелый водород» представляет радиационную опасность для человека при вдыхании, поглощении с пищей и впитывании через кожу.

Ввиду сложности очистки японцы смогли лишь разбавить воду и довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр. По заявлениям местных чиновников, это в 40 раз меньше нормы, принятой на острове для слива воды в море с работающих атомных станций. При этом сбрасывать воду в Тихий океан они планируют поэтапно, в течение 30 лет.

Правда, подобные отговорки все равно не понравились ни странам региона, ни даже самим японцам. По данным агентства Kyodo, 88,1% опрошенных уверены, что сброс воды с АЭС приведет к репутационным рискам и экономическому ущербу Японии. А категорически против действий правительства Кисиды выступила ровно половина респондентов – это самый высокий показатель с декабря прошлого года.

МАГАТЭ, офис которой открылся на «Фукусиме-1» в прошлом месяце, пообещала продолжить «беспристрастный, независимый и объективный контроль» на этапе сброса воды. По словам гендира организации Рафаэля Гросси, сотрудники МАГАТЭ будут гарантировать, чтобы «все соответствовало стандартам безопасности», а после начала сброса они предоставят обновленную информацию.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал решение Токио «ошибочной мерой» и сделал японцам жесткое предупреждение. Он также предупредил, что КНР «примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, продовольственную безопасность и здоровье населения», назвав Тихий океан «достоянием всего человечества».

– Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо, – подытожил Вэньбинь.

Вместе с тем власти Макао и Гонконга, двух специальных административных районов Китая, решили запретить ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии. Ввоз морской соли и морепродуктов, овощей и фруктов, молочной и мясной продукции, яиц птиц и других товаров будет прекращен с 24 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что японцы должны предоставить заинтересованным государствам возможность брать пробы на месте сброса воды.

– Компания, которая оперировала на этой станции, была неоднократно уличена в несоответствии информации, которую предоставляла, – добавила Захарова.

А вот американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США полностью «удовлетворены планами Японии», считают их безопасными и отвечающими международным стандартам, включая ядерной безопасности МАГАТЭ.

Своеобразную пиар-компанию решил провести и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, поучаствовавший в дегустации морепродуктов со всей страны. Пробуя моллюсков из региона Тохоку, наиболее пострадавшего от аварии на «Фукусиме-1», чиновник призвал к увеличению потребления его продукции.

– Завтра мы намерены начать сброс воды с АЭС в океан. Мы гарантируем безопасность морепродуктов и предпримем все возможные усилия для расширения их продажи и потребления. Я хочу донести чувство гордости за местную продукцию, – заявил Нисимура.

Комментарий эксперта

– Сброс воды с «Фукусимы-1», конечно, окажет влияние на экосистему через поступление трития в биологические ткани живых организмов и их последующую мутацию из-за его распада. Это приведет к риску поступления на рынки «загрязненных» продуктов питания, – прокомментировал ситуацию для KP.RU доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. – Кроме того, тритий включится в круговорот воды, то есть может быть перенесен на значительные расстояния и выпасть с дождем вне восточного региона. С учетом того, что сброс запланирован на 30 лет, а период полураспада трития составляет 12 лет, нам следует ожидать постепенного увеличения уровня радиации и содержания изотопа. Однако вопрос влияния трития на организм еще до конца не изучен. Этим и объясняется тот факт, что нормативы содержания трития существуют далеко не во всех странах, а там, где они есть – различаются на порядки и вызывают споры между экспертами. Каким образом увеличение уровня радиации скажется на биоресурсах и их потребителях, сейчас нельзя сказать в точности, но можно предположить, что добавление таких сточных вод несомненно не поспособствует оздоровлению Мирового океана