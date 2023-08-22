"Эгоизм и безответственность": Китай назвал ошибкой решение Японии провести сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

В Китае назвали ошибку решение Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Китая подвергло критике решение правительства Японии о проведении сброса очищенной от радиации воды с атомной электростанции "Фукусима-1".

"Китай решительно настаивает, чтобы Япония внесла коррективы в это ошибочное решение и отказалась от плана сброса радиоактивной воды в море", — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

В китайском МИД добавили, что Пекин примет все необходимые меры для защиты экологии Тихого океана.

"Это крайне эгоистичный и безответственный поступок (со стороны Японии - Прим. Ред.)... Если эта радиоактивная вода безопасна, нет необходимости сливать ее в море. Если она небезопасна, — тем более не надо", — заключил Вэньбинь.

Ранее KP.RU писал о том, что слив воды с АЭС "Фукусима-1" запланирован на этот четверг, 24 августа, при благоприятных погодных условиях.

Отметим, что в начале июля Китай ввел запрет на ввоз продуктов из Японии из-за решения сбросить воду с "Фукусимы".