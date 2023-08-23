Самолет упал под селом Куженкино в Бологовском районе

Крушение самолета в Тверской области, в Бологовском районе произошло вечером 23 августа 2023 года. Трагедия попала на видео: самолет летит достаточно высоко, затем начинает падать практически вертикально, за ним видно дымовой след. Уже ближе к земле судно буквально переворачивает, оно падает хвостом вперед.

Что известно про крушение самолета в Тверской области 23 августа 2023 года

Первые новости о крушении самолета в Тверской области 23 августа 2023 года были довольно сжатыми. Видео оказалось в распоряжении у нескольких телеграм каналов. Как сообщили очевидцы, самолет упал под селом Куженкино в Бологовском районе. Известно, что это был частный самолет Embraer Legacy, он летел из Москвы в Санкт-Петербург. Также сообщается, что бортовой номер судна RA-02795.

Позже глава Тверской области Игорь Руденя заявил, что упавший самолет был гражданским. Он отметил, что взял ситуацию под свой контроль.

Погибшие в авиакатастрофе в Тверской области

Известно, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Предварительно известно, что погибшими в авиакатастрофе в Тверской области можно считать всех, кто находился в самолете. Об этом также сообщили в МЧС Российской федерации.

Видео крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года

На видео крушения самолета в Тверской области попали кадры полета судна и его резкого снижения. Он начинает падать буквально вертикально, за самолетом волочится дымовой след.

Сейчас на месте ЧП работают представители правоохранительных органов и МЧС, уточняется количество погибших.

Имя Евгения Пригожина было в списках пассажиров в потерпевшем крушение самолете в Тверской области

В крушении самолета в Тверской области мог пострадать Евгений Пригожин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, в списках пассажира разбившегося бизнес-джета было его имя. Ранее мы рассказывали полную биографию Евгения Пригожина. Сейчас ведется расследование катастрофы с самолетом, об этом также сообщили в Росавиации. Также предстоит выяснить, кто из зарегистрированных точно находился в самолете.

Что происходит после крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года

Росавиация начала расследование причин крушения самолета в Тверской области. Известно, что это было судно Embraer. Борт принадлежал ООО «МНТ-Аэро». На месте работают специалисты, они собирают данные с черных ящиков, выясняют, в каком техническом состоянии находился самолет. Также проводится расследование, как сработали диспетчерские службы и радиотехническое оборудование.

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