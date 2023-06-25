Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS

Частная военная компания «Вагнер» ( ЧВК «Вагнер») была образована в конце 2013-го года ( по другим данным в начале 2014-го). Она создавалась как структура, где вчерашние военнослужащие с немалым опытом проведения спецопераций и подготовкой сильно «выше среднего» способны выполнять жесткие задачи, решение которых государство по ряду причин не делегировало регулярной армии. А причины были разные: и некоторые нестыковки в устаревающих законах, и атавистичные международные обязательства, и сложность отношений с окружающими государствами вокруг той точки, где выполнялись непростые задачи. Сайт KP.RU собрал главное, что известно о создателе ЧВК «Вагнер» и его детище, а также публикует биографию Евгения Пригожина, последние новости о нем и самые интересные факты из жизни бизнесмена.

Что известно о ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, история

Принято считать, что свое название ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина получило от позывного сооснователя и командира, тогда 43-летнего бывшего офицера ГРУ Дмитрия Уткина. Подполковник спецназа, как полагают, уважал творчество немецкого композитора Рихарда Вагнера. Уроженец Урала, он много лет отслужил в частях специального назначения главного разведуправления Генштаба ВС РФ. За боевые заслуги в ходе двух чеченских компаний, а впоследствии в Крыму и в Сирии, получил 4 ордена Мужества. Уже как глава ЧВК руководил действиями спецназовцев в боях за свободу Донбасса от украинского неонацизма. Начиная с июня 2017-го года подпал по все возможные санкции США и других стран Запада. Такова история создания ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина.

С момента основания представители ЧВК «Вагнер» решали серьезные вопросы в двух десятках африканских стран, в том числе в Конго, Анголе, Ливии, Руанде, Судане, Замбии, Зимбабве, Кении и других. Действия «музыкантов» в Сирии после 2015-го года были отмечены государственными наградами. А их жесткая работа в Центрально-Африканской Республике по поддержке существующего режима вызвала крайне негативную реакцию на Западе, в частности во Франции.

Первые санкции против российской ЧВК со стороны США были введены уже в 2016 году. А через 5 лет ФБР внес в список разыскиваемых персон Евгения Пригожина и наложил санкции на ряд сопряженных с ЧВК «Вагнер» компаний — в том числе, за «вмешательство в выборы в США».

В рамках СВО бойцы ЧВК «Вагнер» внесли решающий вклад в освобождение Артемовска, где сражались почти год, а также во взятии Соледара, Углегорска и ряда других ключевых пунктов на Донбассе. Потери в одном только Артемовске не называются, но известно, что их несколько тысяч - только «двухсотыми».

В пике сражения за Артемовск «музыканты» задействовали до 50 тысяч бойцов, по данным их командования.

24 июня в колоннах «Вагнера» на территории России, как принято считать, находилось около 25 тысяч бойцов.

При том в распоряжении данного ЧВК есть десятки танков, БТР и БМП, а также зенитно-ракетные комплексы и даже авиация.

Состав ЧВК интернационален — в нем служат выходцы из большинства регионов России и ряда стан СНГ.

По свидетельству военкоров «КП», в контрактах Вагнера предусматривалось жесткое наказание за употребление любых стимуляторов - от алкоголя до наркотиков.

Это касалось всех — и бывших офицеров спецназа, и завербованных в ЧВК 2022-м в российских зонах, чем занимался лично Евгений Пригожин.

Биография Евгения Пригожина, создателя ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер", родился в 1961 году в Ленинграде. Из биографии Евгения Пригожина известно, что после ранней смерти отца, его в одиночку воспитывала мать, медработник Виолетта Пригожина. Впоследствии отчим, инструктор по спорту Самуил Жаркой, направил Евгения в школу-интернат по легкой атлетике. Через два года после ее окончания Пригожин получил условный срок за кражу. Еще через два года был приговорен уже к 12 годам реального заключения за грабеж, мошенничество и вовлечение подростков в преступную деятельность. Пригожин в конце 80-х был помилован и оказался на свободе через 9 лет.

В 1990-е занимался продовольственным, ресторанным и игорным бизнесом. В начале 2000-х в одном из его заведений высокой кухни проходила встреча лидеров России и Франции, а в 2002-м в ресторане Пригожина с удовольствием отобедал президент США Джордж Буш-младший.

Еще интересное из биографии Евгения Пригожина: в 2010-х Евгений Пригожин выступил сооснователем Wagner Group, где должность главы службы безопасности занял Дмитрий Уткин, позже значившийся там гендиректором.

В 2022-м Пригожин, набирая людей в ЧВК «Вагнер», сообщил, что данная компания была основана 9 лет назад «для защиты русских, когда начался геноцид русского населения Донбасса».

С осени 2022-го Пригожин периодически подвергал критике как некоторых представителей высшего военного руководства страны, так и ряд парламентариев.

Весной 2023-го он не раз говорил о том, что штурмовикам «Вагнера» не поставляют достаточно боеприпасов. Из-за чего, например, замедляется взятие Бахмута.

Невзирая на сложный характер и критику больших людей, Пригожин имел хорошие личные отношения с рядом руководителей российских регионов и стран СНГ, а также с генералами в руководстве ВС РФ.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ, СЕМЬЯ, ДЕТИ ЕВГЕНИЯ ПРИГОЖИНА, СОЗДАТЕЛЯ ЧВК "ВАГНЕР"

В личной жизни и биографии Евгения Пригожина был в браке с экс-фармацевтом Любовью Пригожиной, которая младше супруга на 9 лет. У пары появилось трое детей: две дочери - 30-летняя Полина (кмс по конному спорту) и 18-летняя Вероника, а также 25-летний сын Павел (совладелец кондитерских).