Есть ли Евгений Пригожин среди погибших при крушении самолета в Тверской области официально пока не сообщается Фото: REUTERS

23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет. На его борту было 10 человек, семь пассажиров, трое членов экипажа.

В списках числился и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Росавиация подтвердила: он был на борту разбившегося самолета, все пассажиры которого погибли.

Сайт KP.RU следит за последними новостями о крушении самолета и приводит основные факты биографии Евгения Пригожина.

МОЛОДОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ЕВГЕНИЯ ПРИГОЖИНА

Будущий владелец собственной наемной армии Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде. Там он окончил спортивную школу-интернат №62. Отчим Виктор Жаркой, работавший лыжным инструктором, приучил ребенка к спорту. Но высшее образование с физической культурой уже связано не было – после школы Пригожин поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, где отучился на провизора-фармацевта.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Но уже в 18 лет он попал под суд: в ноябре 1979 года Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил Пригожина к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в краже. Через два года - в 1981 году - Ждановский народный районный суд Ленинграда приговорил Пригожина по новым обвинениям в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбое к 13 годам колонии.

В 1988 году Пригожин вышел на свободу по амнистии.

На борту самолета было 10 человек Фото: REUTERS

РЕСТОРАТОР

В 90-е Евгений занялся общепитом. Сначала продавал хот-доги, потом открыл бар-магазин «Винный клуб». А потом в Пригожине проснулся талант настоящего ресторатора – в 1997 году он создал плавучий ресторан New Island.

New Island много лет был самым дорогим и модным рестораном во всем Петербурге. Достаточно сказать, что в 1999 году именно сюда премьер Степашин привел распорядителя МВФ Мишеля Камдессю. В 2002 и 2006 году здесь ужинал Джордж Буш-младший.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРУПНЫЙ БИЗНЕС

В 1996 году Евгений Пиригожин создал компанию «Конкорд», вокруг которой начала собираться бизнес-империя.

У «Конкорда» появилось строительное отделение, которое получало контракты на возведение жилья и спортивных объектов в Петербурге. С начала «десятых» годов продовольственная часть «Конкорда» стала поставщиком еды для армии России, а также школ Москвы и Петербурга.

Журналист Дмитрий Киселев уже после вооруженного мятежа, поднятого Пригожиным, в своем расследовании выяснил, что компания по контрактам получила от государства 858 млрд. рублей.

23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет Фото: REUTERS

МЕДИА

С 2013 года Пригожин начал создавать собственную медиа-империю. Евгению принадлежали и разные интернет-СМИ: «Федеральное агентство новостей», «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости». Все они были закрыты после мятежа.

В феврале 2023 года бизнесмен заявил, что придумал Агентство интернет-исследований. «Я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

С середины десятых годов у Пригожина появилась частная военная компания Фото: REUTERS

ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН И ЧВК «ВАГНЕР»

С середины десятых годов у Пригожина появилась частная военная компания. СМИ сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» тренируются на одном из полигонов в Краснодарском крае.

В США и Евросоюзе заявляли о действиях ЧВК «Вагнер» в Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и Мали. Заметную роль "музыканты" сыграли в Сирии - за эти действия они отмечены госнаградами.

После начала спецоперации ЧВК «Вагнер» подключился к боевым действиям. Наемникам удалось добиться на фронте больших успехов. В частности ЧВК «Вагнера» освободило Бахмут после героического штурма, продожавшегося несколько месяцев.

В июне Владимир Путине раскрыл, во сколько казне обошлись услуги ЧВК на спецоперации:

- Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнеру" 86 млрд. 262 млн. рублей, - сообщил президент. - За год собственник компании "Конкорд" через "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться.

МЯТЕЖ ЧВК «ВАГНЕР»

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российская армия якобы нанесла удар по лагерю ЧВК «Вагнер», в результате чего «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ. Минобороны все обвинения опровергло.

ЧВК маршем пошла на Ростов-на-Дону. Первая колонна в Ростове блокировала штаб Южного военного округа. Вторая - из сотен машин с танками на прицепах и собственной ПВО - двинулась на Москву. За 200 километров до столицы движение наемников остановилось.

Позже стало известно, что это произошло в результате переговоров с Александром Лукашенко.

27 июня дело о вооруженном мятеже было закрыто.

ПОСЛЕ МЯТЕЖА

В Кремле сообщили, что 29 июня коммерсант вместе с офицерами-наемниками встречался с Владимиром Путиным.

После закрытия пригожинских СМИ количество новых видео и фото Евгения в интернете сильно поубавилось. Первый ролик появился только 21 августа. Пригожин на фоне пустыни рассказал, что делает «Россию великой на всех континентах, а Африку еще более свободной».

КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечером 23 августа 2023 года в Тверской области разбился самолет Embraer Legacy, принадлежащий Пригожин. совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. Как сообщили в МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли. В Росавиации сообщили, что Пригожин был в списке пассажиров самолета. Его судьба пока неизвестна.

НАГРАДЫ

После вооруженного мятежа дома у Пригожина прошли обыски. Следователи обнаружили парадный китель предпринимателя с целым иконостасом государственных наград. Вот, чем отметили заслуги владельца «Конкорда»:

- звезда Героя России

- звезда Героя ДНР

- звезда Героя ЛНР

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

- орден Александра Невского

- два ордена Мужества

- орден «За военные заслуги»

- орден Дружбы

- медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

- медаль «За возвращение Крыма»