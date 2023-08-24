«Иду на посадку»: Отец рассказал о последнем разговоре летчика перед крушением бизнес-джета Евгения Пригожина

Рустам мечтал о полетах с детства Фото: СОЦСЕТИ

Разбившееся судно Embraer-135BJ «Legacy 600», на котором находились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее руководитель Дмитрий Уткин, принадлежало компании ООО «МНТ-Аэро». Как удалось выяснить «КП», одним из пилотов бизнес-джета был 29-летний уроженец Перми Рустам Каримов. KP.RU пообщалась с отцом летчика и узнала о его последнем разговоре перед роковым полетом.

- Для сына полеты были мечтой детства, - рассказал KP.RU отец Рустама Шукур Каримов. – Он окончил Сасовское летное училище, отслужил в армии, вернулся и сразу начал работать. Трудился в компании S7. Когда началась пандемия, их уволили, самолеты не летали, сидел без работы. Потом устроился, полгода поработал, началась спецоперация, тоже полетов не было. И два месяца назад он устроился в эту компанию, перебрался в Петербург из Перми, чуть полетал и вот такая ситуация.

Рустам планировал завести детей Фото: СОЦСЕТИ

О своей работе Рустам Каримов никогда никому не рассказывал.

- Кого возил, он никогда не говорил, - вздыхает отец. - Про зарплату тоже ничего не упоминал. Про Евгения Пригожина я не знал. Последний раз мы говорили с сыном перед тем самым полетом, он звонил маме. Он спросил про мое здоровье, про здоровье матери, узнавал о наших делах. Потом сказал: «Иду на посадку». Мы ему пожелали счастливого полета. Никаких предчувствий у него не было. Осматривал самолет он или нет, я не в курсе.

В Петербурге у летчика осталась супруга. Девушка ответила на звонок «КП» в слезах, пока она не может общаться.

- У сына детей еще не было, - делится Шукур Каримов. - Они с женой вместе четыре года уже. Планировали детей. Все ждали, когда он начнет работать. Хотели ребенка в ближайшее время, но не успели. Жена его сейчас в Петербурге. Она себя очень плохо чувствует. Мы тоже плохо чувствуем, у нас есть еще дочь, но сын он был у нас единственный.

Самолет разбился в Тверской области Фото: REUTERS

Сейчас следствие выясняет причины трагедии.

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