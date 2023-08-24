Лавров подвел итоги саммита БРИКС: расширение, переименование и неинтересный Макрон

«КП» собрала самые интересные заявления нашего министра Фото: REUTERS

После завершения в Йоханнесбурге 15-го саммита БРИКС, на котором было принято решение о расширении этого объединения до 11 стран (помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в него вошли Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет), глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы российских журналистов.

«КП» собрала самые интересные заявления нашего министра.

Об итогах саммита БРИКС

- Этот саммита на качественно новый уровень поднял дискуссии о справедливости, дискуссии о том, что нельзя вечно жить за счет ресурсов развивающихся стран. Африканцы очень хорошо помнят колониальные времена. Очень хорошо помнят, за что они боролись…Мы не зря говорим о том, что началась эпоха перехода к многополярности. Ее невозможно остановить.

Как шли переговоры о расширении БРИКС

- Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов. Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, конечно же. Но прежде всего в расчет принимались вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство… Все выступаю за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками.

О готовности России к проведению следующего саммита БРИКС в Казани

- Если вы следите за нашей жизнью последние двадцать лет, то вы знаете, что мы ко всему готовы. Президент анонсировал те приоритеты, которые мы будем продвигать… Удача всегда нужна, но я гарантирую вам, что удача обеспечена.

О переименовании БРИКС после расширения

- Все за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность нашей работы.

Об отношении к намерениям Макрона

Ответил Лавров и на вопрос «Комсомольской правды».

- Накануне президент Франции заявил, что готов поговорить с президентом России, когда «это будет полезно». Сергей Викторович, у него не получилось попасть на саммит БРИКС в ЮАР, и теперь он засобирался в Москву. И, на ваш взгляд, когда такой разговор может стать полезным для России?

- Если честно, я не слежу за высказываниями о том, кто и чего собирается делать в отношении России, говоря об этом публично. Если ты в чем-то заинтересован, то, наверное, элементарное приличие и правила дипломатии требуют того, чтобы ты эту свою заинтересованность донес по дипломатическим каналам. Идет ли речь о встрече, разговоре или о чем-то еще.

Год назад, к примеру, тот же Макрон или Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог и еще скажем свое слово. Я это перестал читать. Перестал на это обращать внимание. Если ты об этом говоришь публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает: твои избиратели, твои партнеры по ЕС. Непонятно какие сигналы посылаются такого рода заявлениями.