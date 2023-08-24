Свадьба 10-летней девочки в российской глубинке оказалась фейком

По соцсетям распространяется слезливая история, что замужество стало последним желанием больной раком русской девочки Фото: Shutterstock

«Девочка Маша из российской глубинки, долгое время страдающая лейкемией, вышла замуж в 10 лет. Она долгое время боролась с раком, и перед смертью ее главным желанием было выйти замуж за лучшего друга. Через несколько дней после свадьбы девочка скончалась от болезни». Подобные посты появились сразу в нескольких соцсетях, собрав урожай лайков и комментариев, что настоящая любовь существует. Правда ни фамилии ребенка, ни названия населенного пункта, где это случилось, никто почему-то не упоминал. Зато пост сопровождался душещипательными фото девочки и мальчика.

«КП» проверила эту информацию в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

Так была ли девочка? Девочка была. Однако – не в России. В соцсетях за русскую Машу выдали Эмму Эдвардс, которая жила в американском штате северная Каролина. Она действительно серьезно болела лейкемией и ее последним желанием было сыграть свадьбу с Дэни Уильямсом – лучшим другом, который всячески ее поддерживал.

Родители выполнили последнюю волю дочери и организовали свадебную церемонию (разумеется, не настоящую – в США, как и в РФ есть ограничения по возрасту на брак). Тем не менее все было максимально приближено к реальности – клятвы, кольца и более сотни гостей.

В начале августа об этой истории написало американское издание New York Post. А в конце месяца неизвестные распространили его по соцсетям, зачем-то заменив страну и умолчав о том, что свадьба была «игрушечной». Зачем было плодить фейки - не понятно. История и так берет за душу.