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Общество24 августа 2023 15:13

Свадьба 10-летней девочки в российской глубинке оказалась фейком

По соцсетям распространяется слезливая история, что замужество стало последним желанием больной раком русской девочки
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
По соцсетям распространяется слезливая история, что замужество стало последним желанием больной раком русской девочки

По соцсетям распространяется слезливая история, что замужество стало последним желанием больной раком русской девочки

Фото: Shutterstock

«Девочка Маша из российской глубинки, долгое время страдающая лейкемией, вышла замуж в 10 лет. Она долгое время боролась с раком, и перед смертью ее главным желанием было выйти замуж за лучшего друга. Через несколько дней после свадьбы девочка скончалась от болезни». Подобные посты появились сразу в нескольких соцсетях, собрав урожай лайков и комментариев, что настоящая любовь существует. Правда ни фамилии ребенка, ни названия населенного пункта, где это случилось, никто почему-то не упоминал. Зато пост сопровождался душещипательными фото девочки и мальчика.

«КП» проверила эту информацию в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

Так была ли девочка? Девочка была. Однако – не в России. В соцсетях за русскую Машу выдали Эмму Эдвардс, которая жила в американском штате северная Каролина. Она действительно серьезно болела лейкемией и ее последним желанием было сыграть свадьбу с Дэни Уильямсом – лучшим другом, который всячески ее поддерживал.

Родители выполнили последнюю волю дочери и организовали свадебную церемонию (разумеется, не настоящую – в США, как и в РФ есть ограничения по возрасту на брак). Тем не менее все было максимально приближено к реальности – клятвы, кольца и более сотни гостей.

В начале августа об этой истории написало американское издание New York Post. А в конце месяца неизвестные распространили его по соцсетям, зачем-то заменив страну и умолчав о том, что свадьба была «игрушечной». Зачем было плодить фейки - не понятно. История и так берет за душу.

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