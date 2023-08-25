«Никогда не смогла бы»: Яна Чурикова поделилась страхами после первых дней съемки шоу «Голос. Уже не дети»

Яна Чурикова. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Как мы уже писали, в павильонах «Мосфильма» продолжаются съемки юбилейного сезона шоу «Голос.Дети». В этом году они проходят в формате «Все звезды» и собрали почти всех победителей предыдущих сезонов проекта. Ну, и самых ярких, известных участников. А еще — необычный состав наставников, ранее не сочетавшийся: Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Вести проект поручили Яне Чуриковой, которая удачно сменила Дмитрия Нагиева, и поделилась впечатлениями от первых дней съемок.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

— Видя, какой эмоциональный и моральный замес проживают участники, понимаешь: даже если человек умеет петь, это еще не значит, что получится удачно выступить, — призналась Яна. — Я просто настолько застенчивая, что никогда бы не смогла стать участницей «Голоса». Мой самый большой комплекс [и страх]: что никто не повернется. Так что единственный верный выход — вести эту передачу.

Порядка 70 артистов прошли кастинги и выступят на слепых прослушиваниях перед наставниками. Если раньше в детском формате шоу «Голос» трое вокальных тренеров набирали команды по 15 человек, то теперь — четверо (Пелагея, Дима Билан, Полина Гагарина и Егор Крид) выберут себе всего по 6 подопечных. Зато каких! Лучших из лучших. Сезон получится ультракоротким, но при том насыщенным.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Среди звезд проекта, которые вернутся, чтобы сразиться друг с другом и снова попытаться выиграть: Азер Насибов, Ярослава Дегтярева, братья Сергей и Саша Филины, Рагда Ханиева, Алиса Кожикина, Данил Плужников и многие другие.

Фото: Первый канал

В этом году Чурикова будет вести проект без помощников. Раньше за коммуникацию с детьми перед выходом на сцену и общение с семьей отвечала Агата Муцениеце, но в этом году, видимо, в этом необходимости нет, потому что некоторым детишкам уже за 20 лет.

«Голос. Уже не дети», Первый, 1 сентября, 21.45.