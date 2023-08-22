Опубликованы первые фото со съемок «Голос. Уже не дети»: как изменились победители прошлых сезонов шоу

Фото: Личный архив

В павильонах «Мосфильма» продолжаются съемки нового формата детского «Голоса». Теперь в рамках концепции all star в шоу пригласили победителей прошлых лет. Конечно, не на правах wild card, а на общих основаниях.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Вместе с новичками и теми, кто не до сих пор не может пробиться через сито проекта (не успел пройти отбор в прошлый раз, потому что команды уже набрали, попал в «золотой резерв» и проч.), снова пробуют силы в слепых прослушиваниях ветераны детского «Голоса»: от Ярославы Дегтяревой и Данила Плужникова до Олеси Казаченко и Аделии Загребиной.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Что из этого получится — без сарказма интересно. Потому что это испытание абсолютно для всех. Зрителей, у которых будет разрываться сердце за любимчиков, из которых придется выбирать лишь одного. Победителей проекта, которые выигрывали шоу почти 10 лет назад, а теперь снова должны доказывать право на место под солнцем наряду с новичками. Вот Алиса Кожикина — триумфатор первого сезона детского «Голоса» — выходит петь перед спинами Пелагеи и Димы Билана. А ведь брал ее в команду и привел к успеху Максим Фадеев, который теперь далеко-далеко от вокального шоу, где-то на Бали. Узнать голос девочки довольно сложно: и он другой, и она совсем уже не девочка — 20-летняя красавица, самостоятельно выпускающая клипы (трудовые отношения с Фадеевым давно уже разорвала) и флиртующая с поклонниками.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Или трогательная Яся Дегтярева («Голос.Дети-3») — героическая малышка, пережившая тяжелое ДТП, — уже преобразившаяся красавица с косами, чем-то напоминающая Юлию Началову в молодости. На жалость давить не собирается, поет искренне и умело.

— Это ты?! Да лааааадно! — примерно так встречают почти каждого «знакомого» участника наставники. Оно и понятно: и визуально, и вокально перед ними уже совсем другие люди.

Пухлого финалиста третьего сезона Азера Насибова, который очаровывал публику не только песней, но и шармом восточной упитанности, и вовсе не узнать. Он обратился в стройного юношу с кудрявой шевелюрой. Обернувшись после номера, Пелагея по-матерински потрепала вокалиста за щечки.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Все так же не унывает модный Даня Плужников, победитель третьего сезона детского «Голоса»: мы регулярно пишем про этого героического парня, что мужественно борется за свое здоровье, стоически переносит все тяготы и лишения, операции и манипуляции — и несмотря ни на что продолжает писать музыку и петь. Даня пришел на костыликах, но уже без аппаратов Илизарова, в которые совсем недавно были закованы его ноги.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Только посмотрите на Сашу и Сережу Филиных — сыновей бывшего худрука балета Сергея Филина, ставшего печально известным после нападения. Оба приходили в детский «Голос» (третий и шестой сезон) симпатичными малышами, а теперь вымахали в модельного вида рослых парней. На стиле и на юморе, как говорит Баста. С мамой и дедушкой они снова появились за кулисами проекта.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Сложно узнать и Рагду Ханиеву, скромно сидящую на гриме. Финалистка первого сезона детского «Голоса» уже успела выступить на Олимпиаде-2014 в Сочи, выиграть шоу «Победитель», выпустила ряд клипов и песен. Ей 21 год. Теперь в общих списках ждет своей очереди.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Как и Рутгер Гарехт — «маленький Сергей Безруков» стал окрепшим мужичком, больше похожим на барда в "Гнезде глухаря" или Николая Караченцова в музыкальных ленкомовских спектаклях. Чем удивит теперь?

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Чужие дети (которых не бывает, да) все же растут аномально быстро. И особенно заметно это тем, кто помнит артистов совсем маленькими на старте проекта. Вчерашние малыши приходят басовитыми мужичками в костюмах, а малышки — в коктейльных платьях с декольте. Чувство неловкости в этот момент тщетно пытается победить чувство восхищения. Так, собственно, и прошло их детство. На сцене за микрофонами разной высоты. Что теперь?

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Конечно, вырасти успели не все. Что еще вселяет надежду — старость хоть и приближается, как беспощадный трамвай из-за поворота, но пока не настигла окончательно.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Помимо возрастных качелей и физиогномических фокусов есть в сезоне «Всех звезд» еще одна интрига. Противостояние заложено не только на уровне участников и победителей разных сезонов, но и на уровне тренеров. Никогда еще рядом друг с другом в «Голосе» не сидели Пелагея и Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Пока наставники проходят этап притирки и обшучивают друг друга аккуратно. И все же невооруженным глазом видно — двум блондинкам в одном сезоне на близком расстоянии друг от друга не очень комфортно. Даже при обилии искренних улыбок. И Полина Гагарина, и Пелагея привыкли быть в центре внимания мужчин. А теперь вроде как должны за него бороться. Не выдавая себя при этом.

Конечно, на совместном фото все наставники смотрятся довольно мило, рады друг друга видеть и улыбаются. Но это, как в то самом хите Пинк Family Portrait, — лишь иллюзия. Обычно до первой дележки наследства. А в случае с детским «Голосом» — талантливых артистов.

В эфир Первого канала новый сезон детского «Голоса» в формате «Всех звезд» выйдет совсем скоро.