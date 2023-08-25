Хакеры взломали крупнейшие телескопы мира: Чем опасна эта атака и к чему она приведет

В первых числах августа хакеры атаковали систему управления телескопом Gemini North в Чили. Фото: Shutterstock

Работа на крупнейших в мире телескопах парализована. Хакеры вот уже который день упорно атакуют систему управления главными инструментами астрономов. Они не выдвигают никаких требований, ни одна из группировок не берет на себя ответственность. Похоже, ученые раздобыли некие ценные данные, и кто-то хочет помешать дальнейшим исследованиям.

«МРАЧНАЯ РЕШИМОСТЬ»

Все началось в первых числах августа. Неизвестные атаковали систему управления телескопом Gemini North в Чили. Они попытались заставить многотонную трубу быстро и беспорядочно крутиться. Телескоп мог бы уничтожить бы сам себя. Но операторы быстро отключили прибор от внешнего мира.

Решили, что хакерская атака произошла по ошибке: злоумышленники метили в банк или в военный объект, и даже не поняли, что попали в телескоп. Об инциденте сообщили скупо и как бы сквозь зубы.

Но анонимные атаки усилились. Сейчас от сети отключены все крупные телескопы, сосредоточенные на Гавайях и в Чили. Очень большие телескопы строят не где попало, а в местах с идеальным астроклиматом: много ясных ночей, мало ветров, атмосфера спокойная. На Земле считанное число мест, где есть смысл возводить колоссальную трубу стоимостью в миллиарды долларов, и это в первую очередь Гавайи и Чили. Вы можете поставить свой любительский телескоп где угодно, но его научная ценность окажется никакой.

Итак, Земля «ослепла»: никто не смотрит в космос. Трагедия в том, что многие наблюдения можно выполнить или сейчас, или никогда (или очень нескоро). Небесные явления ждать и ради вас повторять свои шоу не будут. Сорваны сотни исследовательских проектов.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Современный телескоп – вещь предельно роботизированная. Если вы ученый и хотите понаблюдать, вам не надо никуда ехать. Надо подать заявку в организацию под названием Национальный научный фонд (NSF). Если ее одобрят, вам предоставят удаленный доступ к прибору. Сидя у себя в научном институте, а то и дома, вы будете сколько-то часов работать с телескопом так, словно находитесь возле прибора. На самой обсерватории – пара смотрителей. Если вы заявитесь туда лично, вас некуда будет даже поселить. И, скорее всего, вы даже не сможете никуда трубу направить и тем более в нее «заглянуть». Все заточено под систему удаленного доступа.

Хакеры вот уже который день упорно атакуют систему управления главными инструментами астрономов. Фото: Shutterstock

Именно через эту сеть и вломились хакеры. Фонд пытается наладить работу на тех приборах, куда еще можно приехать лично, и понаблюдать самому. Это в основном устаревшие телескопы. Профессора пакуют чемоданы, и готовы терпеть невзгоды: приборы стоят в диких горах, где холодно, нет супермаркета, да и жить особо негде. Хоть спальный мешок прямо у трубы расстилай. А профессура старенькая и на подвиги не способна. Как вариант, поедут аспиранты, молодые и бедовые. Они будут тыкать, куда надо, а данные передавать профессорам через личные компьютеры, не связанные с телескопом. «У нас – мрачная решимость продолжать работу, несмотря ни на что», говорит американский астрофизик Гаутам Нараян, чья программа наблюдений сверхновых звезд сорвана.

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА

Настораживает ореол замалчивания, которым окутана эта история.

Во-первых, оказалось, что еще в ноябре 2022 года хакеры напали на радиотелескоп в Чили, но это была разовая атака. О ней почему-то тогда общественности не рассказали.

Во-вторых, и о нынешнем инциденте никого особо не оповещали до поры, когда скрывать стало бессмысленно. Первая атака случилась, как я уже говорил, 1 августа. К 9 августа оказались парализованы все большие и большинство средних телескопов, и только тогда решили раскрыться – но лишь перед самими астрономами. Заявление для прессы сделали только сейчас.

В-третьих, компания NOIRLab, дочка Национального научного фонда, не сообщает никаких деталей не то что прессе, даже своим собственным сотрудникам. Известно ли, кто эти хакеры? Какого рода программы они используют? Это программы-вымогатели? Понятно ли, чего хотят эти люди? Журналисты не получают ответов, в неведении и персонал компании, знает только руководство, но молчит.

Инцидент по каким-то причинам засекречен.

АТАКА НА СОЛНЦЕ

Невольно вспоминается скандал, который так и не получил объяснения.

В 2018 году вертолеты ФБР опустились возле солнечной обсерватории Санспот в штате Нью-Мексико, США. Оттуда вывалилась группа захвата. Молниеносно оцепили территорию обсерватории, выгнали персонал. Силовики что-то делали в обсерватории несколько недель. Они никого туда не пускали. Один блогер с камерой перелез через забор, его остановили люди с автоматами.

Сайт обсерватории с актуальными сведениями о Солнце все это время, конечно, «лежал». Но, что особенно загадочно, с ним «легло» и большинство сайтов других солнечных обсерваторий. Осенью 2018 года неоткуда было получить актуальные данные о дневном светиле.

Позже власти выступили с заявлением: на обсерватории работал уборщик, который по ночам со служебного компьютера смотрел нехорошие сайты. Это было смехотворно.

Выдвигалась версия, что астрономы нарыли что-то про Солнце. Тогда активно муссировалась тема: Солнце на самом деле погасло, до нас доходят остатки его света. Был минимум солнечной активности, очень глубокий. Солнце сократило активность до нуля и никак не хотело входить в новый цикл. Тогда же, осенью 2018-го, к дневной звезде летел очередной космический зонд. Возникла гипотеза: зонд и астрономы что-то обнаружили, человечеству грозит гибель от холода, данные во избежание паники засекретили.

Сейчас, когда Солнце активно, да так, что старожилы не припомнят, об этом даже вспоминать смешно.

И тем не менее: астрономические данные по какой-то причине стали интересовать военных и хакеров. А за хакерами может стоять кто угодно.

ВЕРСИИ

На самом деле, их нет. Ученые не готовы к такому повороту дел, пожимают плечами и думают о том, как они объяснят срыв научных программ своим инвесторам. Ведь астрономы давно работают на грантах. Дали деньги – отчитайся. Действия хакеров – вроде уважительная причина, но ученые все равно волнуются, не отнимут ли следующий грант.

В общем, версии придется изобретать нам самим.

- самая простая и естественная: личная месть. Чтобы получить право понаблюдать на большом телескопе, надо постараться. Там интриги и скандалы еще те. Если тебе это право упорно не дают, карьера под откос, грантов нет, судьба сломана. Возможно, астроном, который так и не удостоился наблюдательного времени, изучил хакерские повадки и принялся ломать систему. Этим объясняется стыдливое молчание: сор из избы;

- астрономы заметили или, скорее, могут заметить то, чего не следует. Это объяснило бы и инцидент на солнечной обсерватории, и тот факт, что старейший и заслуженнейший радиотелескоп в Аресибо решили сломать. Могли бы оставить как музей, но в 2020 году его разрушили. Аресибо был задействован в том числе в программах поиска инопланетян;

Последняя версия выглядит безумной, но заманчивой. Недавние слушания в Конгрессе США, хотя там было много чуши, вскрыли тот факт, что рядом с Землей действительно появляются необъяснимые летающие объекты. Если представить, что правительства «все знают», но пока не хотят раскрывать – ничего не стоит нанять хакеров, которые ослепят астрономов. Другой вариант этой же версии: некая группа активистов боится, что люди выйдут на контакт с пришельцами и те нас уничтожат. Чтобы этого не случилось, группа валит все каналы коммуникации с космосом.

Самая же жесткая версия базируется на том факте, что тогда, в 2018-м, к Солнцу летел космический аппарат. Но и сейчас люди впервые коснулись загадочного Южного полюса Луны. Согласно конспирологическим выкладкам, именно там находится база тех НЛО, которые удивляют землян. Возможно, дана команда прекратить пока что всякие неподконтрольные правительствам исследования космоса, а данные с индийского зонда, если он что-то найдет, засекретить. Против этой догадки, которая звучит, конечно, как полный бред – то, что очень большие телескопы не наблюдают Луну. Стоило бы тогда уж отнять у всего населения Земли бинокли и подзорные трубы.

В общем, дело темное, тайна огромная, и мы будем следить за развитием событий.

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