Дмитрий Песков назвал оскорбление ветеранов СВО «паршивым поступком», неприемлемым обществом

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поговорил с политическим обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

- Дмитрий Сергеевич, за последнее время в России произошло несколько резонансных случаев, когда, мягко говоря, унижали участников, ветеранов СВО. В Забайкалье инвалида, который потерял ногу, Мишу Таскина, избили, сорвали с него боевую награду – медаль «За отвагу», помяли машину. Мы сейчас объявили сбор средств. В Екатеринбурге мальчишку, у которого отец в зоне СВО, оскорбил верзила, потребовал снять шапку с буквой Z. И последний случай. В Хабаровском крае у ветерана специальной военной операции украли боевые (миллион рублей), награды и удостоверение. Может быть, не хватает сейчас, грубо говоря, окрика какого-то сверху? Потому что вот эти случаи стали расследовать только после того, как вышестоящие органы, прокуратура и Следственный комитет, вмешались. А так их расценивают на местах как простое хулиганство…

- Вы знаете, что все последнее время на всех своих рабочих встречах, которые прямо или косвенно имеют отношение к нашим новым регионам, и общаясь с губернаторами, и с министрами, и с вице-премьерами, с руководителями компаний, президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, - сказал Дмитрий Песков. - С заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная тема, причем одна из главных тем, на которых концентрируется президент. Вы все слышали неоднократно его слова. Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные окрики, потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Такие поступки абсолютно возмутительные, они неприемлемые. И главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать (и заслуживают) абсолютного порицания, и там, где это необходимо, наказания.

- Расследование уже идёт, особенно в Забайкалье, там молодцы, задержали уже тех, кто избил Мишу Таскина.

- Безусловно, и правоохранительные органы, и общественные организации, они все в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям, - резюмировал Песков.

ПОМОЧЬ МИШЕ ТАСКИНУ

Реквизиты счёта

Получатель

ТАСКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер счёта

40817810075750007391

Валюта счёта

RUB

Наименование банка

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК

БИК

040407388

Корр. счёт

30101810000000000388

ИНН филиала банка

7730060164

КПП филиала банка

246602002

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6 августа, в Забайкалье случилось ЧП - хулиганы нанесли увечья Герою СВО, инвалиду, потерявшему на передовой ногу, Михаилу Таскину. Михаил открыл банковский счёт по сбору денежных средств.

Дело в том, что, как рассказал мне Александр Сапожников, мэр Читы, который в ноябре прошлого года добровольцем ушёл на передовую, где провёл почти полгода, - Михаил пока не успел оформить пенсию по инвалидности. А должен выплачивать кредит, который брал, чтобы купить машину. Он на ней «таксовал» - чтобы заработать на жизнь и на выплату процентов по кредиту (продолжение)