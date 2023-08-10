Михаил Таскин: Спасибо «Комсомолке» за поддержку! Спасибо россиянам за сердечность!

Михаил Таскин

Как мы уже рассказывали, в ночь на воскресенье, 6 августа, в Забайкалье случилось ЧП - хулиганы нанесли увечья Герою СВО, инвалиду, потерявшему на передовой ногу, Михаилу Таскину.

Михаил вчера по моему совету открыл там у себя банковский счёт по сбору денежных средств.

Дело в том, что, как рассказал мне Александр Сапожников, мэр Читы, который в ноябре прошлого года добровольцем ушёл на передовую, где провёл почти полгода, - Михаил пока не успел оформить пенсию по инвалидности. А должен выплачивать кредит, который брал, чтобы купить машину. Он на ней «таксовал» - чтобы заработать на жизнь и на выплату процентов по кредиту.

Но машину разбили бандиты и она, как вещдок, пока - в полиции. И ее ещё придётся восстанавливать.

Теперь каждый желающий может помочь Михаилу Таскину и его семье. (Реквизиты счета - см. внизу.)

А сейчас - звонок Герою моих публикаций. Мы говорили с ним несколько часов назад…

…- Михаил, здравствуйте. Как вы себя чувствуете?

- Более-менее, Александр. Конечно, уже меньше головокружение… И опухоли стали меньше.

- Классно. Настроение как у вас?

- Нормальное. Боевое.

- Какой вы молодец! Мы за вас переживаем! Я знаю, что по моему предложению и предложению «Комсомолки» - вы уже открыли свой счет в банке - для сбора денежных средств. Не будете возражать, если мы опубликуем его реквизиты на нашем сайте? И чтобы неравнодушные люди тоже откликнулись и помогли вам финансово?

- Я не против. Мы все люди, все мы друг другу помогаем.

Я когда-то многим помогал, сейчас у меня такое трудное положение…

- Да, а я напишу, что вы пенсию не успели еще оформить по инвалидности, а у вас машина куплена на деньги, взятые в кредит, а ее повредили и она теперь пока в полиции в качестве вещдока… Я правильно понял?

- Да, да.

- А сейчас у вас есть возможность через «Комсомолку» обратиться ко всем тем, кто просит передать вам слова поддержки, все желают скорейшего выздоровления - держаться, быстрее выздоравливать. Что бы вы хотели ответить этим неравнодушным россиянам, которые близко к сердцу восприняли все, что с вами произошло.

- Конечно, хочу сказать спасибо за теплоту, за поддержку, что все-таки у нас бОльшая часть – это такие люди сердечные, искренние, которые сопереживают.

Это хорошо, это много о чем говорит. Люди-то у нас все-таки с русским духом, с сердцем.

Конечно, всем спасибо.

- Да, я добавлю, что у нас страна интернациональная и ваши однополчане, я смотрел, тоже - разных национальностей.

- Это абсолютно так.

Спасибо «Комсомолке» за поддержку! Спасибо россиянам за сердечность!

- Вам награды пока не вернули, они еще в полиции находятся?

- Нет еще, да, в полиции. (Когда хулиганы избивали Михаила, они сорвали с него боевую медаль «За отвагу» и ведомственные награды. - А.Г.)

- Как только вернут, нам бы хотелось получить фотографию, что награды снова у вас. Сможете нам такой снимок прислать?

- Да, хорошо.

- Держитесь! Мы за вас! Вы молодец!

- Спасибо.

КСТАТИ

Реквизиты счёта

Получатель

ТАСКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер счёта

40817810075750007391

Валюта счёта

RUB

Наименование банка

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК

БИК

040407388

Корр. счёт

30101810000000000388

ИНН филиала банка

7730060164

КПП филиала банка

246602002