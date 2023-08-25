Четвероногий информатор: В Италии пудель выдал местонахождение скрывавшегося от закона мафиозного босса

В Италии пудель выдал местонахождение скрывавшегося от закона мафиозного босса Фото: Shutterstock

Один из боссов неаполитанской «Каморры», 64-х летний Луиджи Каччапуоти, был задержан накануне в небольшом городке Варкатуро благодаря чистой случайности и внимательности патрулировавших район полицейских. Операция по поимке мафиозо, заочно приговорённого к 15 годам заключения, шла с февраля этого года, однако ему с завидной регулярностью удавалось ускользать из рук правоохранителей.

В июне, благодаря мониторингу социальных сетей членов «клана» и их финансовых операций, карабинерам удалось установить примерное местонахождение главаря преступной ячейки. По фотографиям было установлено, что Каччапуоти прячется в сельской местности вместе с неизвестной женщиной и маленьким белым пуделем. Конечно, подобной информации было явно недостаточно для его поимки, однако на днях патруль заметил на балконе второго этажа одной из вилл, считавшейся в настоящее время необитаемой из-за ремонтных работ, явно домашнего пса. Полицейские сообщили об этом в карабинерский участок, где и увязали этот факт с поступившей на Луиджи ориентировкой.

Проанализировав все возможные пути отхода, включая даже городскую канализацию, военные посетили подозрительный коттедж. В ходе рейда разыскиваемый мафиозо был обнаружен отдыхающим в шезлонге у бассейна и листающим газету. Курьёзности ситуации прибавлял тот факт, что она была открыта на странице новостей о «Каморре», где была напечатана и фотография самого Каччапуоти. Параллельно выяснилась и причина неуловимости опасного преступника - оперативники обнаружили в его «убежище» комплект париков и поддельных документов на разные фамилии.

Поскольку женщина, находившаяся в его компании, также была арестована за пособничество мафии, пуделя, невольно ставшего главной уликой, были вынуждены отправить в собачий приют, где пообещали найти новых хозяев «четвероногому информатору».

Надо отметить, что это далеко не первый случай, когда главарей преступных кланов в Италии, несмотря на беспрецедентные меры конспирации, выдают их бытовые привычки или чистая случайность. Так, недавно арестованного босса «Коза Ностры» Маттео Денаро удалось обнаружить из-за того, что он, не желая изменять традиции, долгое время продолжал лечиться в знакомой ему частной клинике, пусть и под другим именем.

Но все же лавры в деле игры в прятки с полицией по праву принадлежат Микеле Загария - последнему из лидеров дома «Казалези». В 2011 году после 16 лет поисков мафиозо был обнаружен в бункере на пятиметровой глубине, оборудованном камерами видеонаблюдения за соседними улицами и системой регенерации воздуха. Вход в убежище располагался под полом ванной комнаты небольшой специально возведённой виллы. Более того, для «прикрытия» ее периодически сдавали в посуточную аренду ничего не подозревавшим обывателям. По слухам, именно один из таких «подставных гостей» заметил следы на заднем дворе коттеджа, что заставило полицейских повнимательней приглядеться к строению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плейбой, геймер, крестный отец: в Италии арестован последний великий босс "Коза Ностры"

Маттео Денаро входил в десятку самых разыскиваемых преступников мира (подробности)