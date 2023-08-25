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25 августа 2023 16:09

«Примерная девочка из хорошей семьи»: Кем оказалась администратор скандального канала «Рынок шкур», который шантажировал девушек интимными фото

Администратору канала «Рынок шкур» грозит до 10 лет лишения свободы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Пока задержана только одна из администраторов канала ФОТО: соцсети

Пока задержана только одна из администраторов канала ФОТО: соцсети

Об анонимном Telegram-канале «Рынок шкур» в соцсетях уже буквально слагают легенды. Почти 240 тысяч человек были подписаны на него и следили за, так называемым, разоблачением девушек, занимающихся эскортом. В публикациях появлялись их фотографии (зачастую интимные), описание и доказательства причастности к запретному бизнесу. На «доску позора» в Интернете красавицы попадали не случайно – сначала их шантажировали. За то, чтобы данные не были опубликованы, вымогатели просили от 80 тысяч рублей. Только вот гарантий, что фотки канут в небытие, никто не давал.

Опозоренные девушки неоднократно обращались в полицию, но заблокировали канал лишь в 2021 году. Правда, долгое время оставались неизвестными личности администраторов сомнительного сервиса. И вот в августе 2023 года по подозрению в причастности к данному каналу задержали молодую москвичку.

Девушку задержали, когда она вернулась в Москву ФОТО: соцсети

Девушку задержали, когда она вернулась в Москву ФОТО: соцсети

ИЗ ЖЕРТВЫ В ШАНТАЖИСТКУ

По данным Замоскворецкого суда, Людмила Прошина (имя изменено, - прим. Ред.) обвиняется в мошенничестве. 11 августа ей избрали меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, девушка шантажировала красавиц публикациями в канале эскорт-анкет. Также поступали угрозы разослать всю информацию родным, коллегам и даже на работу или в университеты.

Самой Людмиле 26 лет. Последнее время она жила в Дубае - в соцсетях красивые фото с местных локаций, роскошь. Одним словом – жизнь, как с картинки. По слухам, не так давно девушка даже вышла замуж. Только вот никто из друзей понятия не имеет, на что она жила, где и кем работала.

- Это девочка из приличной семьи. Никогда ни в чем подобном замешана не была. Хорошо училась, примерная. После школы поступила на экономиста в Москву, до этого жила в Краснодарском крае, - вспоминают друзья Людмилы в разговоре с KP.RU.

В соцсетях Людмилы действительно все чинно и благородно, в том числе фото с родными. Из-за этого друзья были очень шокированы, когда с неизвестных аккаунтов им начали приходить странные видео с ее участием.

- Скидывали видео, где она грудь показывает. Но я как-то внимание даже на это не обратила, это ее дело, - говорит одна из знакомых девушки.

По словам друзей задержанной, раньше им приходило и ее интимное видео ФОТО: соцсети

По словам друзей задержанной, раньше им приходило и ее интимное видео ФОТО: соцсети

Предварительно, следствию Людмила тоже об этом рассказала. Якобы шантажировали сначала ее, а не она. Девушка даже отдала вымогателям деньги, а те после заставили ее еще и поработать на них администратором.

KP.RU удалось связаться с родными красавицы-шантажистки. Кто-то из них и вовсе не знает о произошедшем, как и о жизни девушки в целом, но заступиться за Людмилу решила сестра.

- Я все знаю. Все, что о ней пишут – это не правда! Люду подставили, сейчас я ей помогаю. Больше ничего сказать не могу, мне запретило следствие, - ответила KP.RU сестра подозреваемой.

ИНТЕРНЕТ-РЕКЕТИРЫ

Что касается самих жертв, то афишировать эту историю большинство из них по понятным причинам не хотят. Однако, некоторые отмечают, что попасть в руки подобных мошенников может любая и даже любой.

На подобных сайтах анкет девушек тысячи

На подобных сайтах анкет девушек тысячи

- Даже если ты никак не связан с эскортом, то можешь попасть в подобный канал или сайт. Для этого нужно просто попасться мошенникам на глаза. Если они решат, что на тебе можно заработать, то начнут шантажировать, - рассказала одна из жертв подобных аферистов. – Сначала тебе просто пишут, что готовится публикация, и намекают, что нужно заплатить, чтобы этого не было. Естественно, если девочка не дура, то она откажется.

На этом, по словам девушки, все не заканчивается. И без того испуганную красавицу начинают раскручивать дальше.

- Следующая ступень – они выкладывают информацию. Ты не реагируешь. Тут тебе пишут с другого номера уже: «Мы занимаемся удалением информации в интернете. Увидели ваши данные, нужна ли помощь?». На самом деле, это тоже их шайка. Если ты заплатишь, то это не поможет. Они себе это помечают, удаляют данные, а потом снова выкладывают. Так можно пожизненно платить. Они как рекетиры из 90-х. Очень любят шантажировать репутацией публичных девочек, - говорит пострадавшая. – С каждого берут столько, сколько можно унести. Тут четких ценников нет. Все зависит от соцсетей девушки и ее реакции. Пугается, значит, может отдать больше. Тут никто не застрахован.

Основным оружием в руках мошенников становятся интимные фотографии девушек

Основным оружием в руках мошенников становятся интимные фотографии девушек

По ее словам, в подобных группах, каналах и на сайтах есть и «проплаченные» публикации. Стоит девушке не тому человеку перейти дорогу, как она может в один клик за небольшую сумму оказаться на «Рынке шкур».

- Мой бывший молодой человек занимался таким, вечно пытался меня куда-то выложить или оклеветать. Я уже думала, что это было давно и забылось, но недавно ко мне в друзья в соцсетях начали массово добавляться мужчины, - рассказывает еще одна жертва подобного ресурса. – Сама я мама в декрете, никаким эскортом не занимаюсь.

В это же время ее анкета и появилась на одном из таких сайтов. В ней обвинение в проституции, ссылка на соцсети и в доказательство - обнаженные фотографии.

За удаление фотографий и записей аферисты требуют деньги

За удаление фотографий и записей аферисты требуют деньги

- Только фотографии это не мои. В прошлый раз, когда такое случилось, я писала администраторам с просьбой удалить. Мне сказали, что это платно, - вспоминает девушка.

По фотографиям сразу и не поймешь, что на них другая красавица: похожие фигура и прическа, половина лица прикрыта телефоном.

- И этими чужими фотками меня начали шантажировать. Писали с разных фейковых аккаунтов, что разошлют друзьям, коллегам и родственникам. Я деньги отправлять не стала, конечно, - говорит девушка.

Теперь с этим будет разбираться следствие. По статье о мошенничестве Людмиле Прошиной грозит до 10 лет лишения свободы. Организатора этого «бизнеса» задержать пока не удалось. По предварительным данным, он также находится в Дубае.

По словам самих жертв, попасться на удочку мошенников может любая

По словам самих жертв, попасться на удочку мошенников может любая

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 5 тысяч девушек попались на удочку другого сервиса, который «проверяет» красавиц на порядочность. Потенциальным жертвам пишет настоящий, казалось бы, принц на белом коне. Все при нем – брутальный, мужественный, хорошо зарабатывающий. И вот этот принц просит прислать ему интимную фотографию или стать содержанкой, то есть заниматься сексом не только по любви, но и за деньги. Красавица тает, а после мечты рушатся. Из принца мужчина превращается в монстра, шантажируя полученными фотографиями или видео. Цена позора – 70 тысяч рублей. Сами создатели проекта говорят, что просто выводят на чистую воду продажных девушек не по профессии, но по призванию.

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