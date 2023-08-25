«Примерная девочка из хорошей семьи»: Кем оказалась администратор скандального канала «Рынок шкур», который шантажировал девушек интимными фото

Пока задержана только одна из администраторов канала ФОТО: соцсети

Об анонимном Telegram-канале «Рынок шкур» в соцсетях уже буквально слагают легенды. Почти 240 тысяч человек были подписаны на него и следили за, так называемым, разоблачением девушек, занимающихся эскортом. В публикациях появлялись их фотографии (зачастую интимные), описание и доказательства причастности к запретному бизнесу. На «доску позора» в Интернете красавицы попадали не случайно – сначала их шантажировали. За то, чтобы данные не были опубликованы, вымогатели просили от 80 тысяч рублей. Только вот гарантий, что фотки канут в небытие, никто не давал.

Опозоренные девушки неоднократно обращались в полицию, но заблокировали канал лишь в 2021 году. Правда, долгое время оставались неизвестными личности администраторов сомнительного сервиса. И вот в августе 2023 года по подозрению в причастности к данному каналу задержали молодую москвичку.

Девушку задержали, когда она вернулась в Москву ФОТО: соцсети

ИЗ ЖЕРТВЫ В ШАНТАЖИСТКУ

По данным Замоскворецкого суда, Людмила Прошина (имя изменено, - прим. Ред.) обвиняется в мошенничестве. 11 августа ей избрали меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, девушка шантажировала красавиц публикациями в канале эскорт-анкет. Также поступали угрозы разослать всю информацию родным, коллегам и даже на работу или в университеты.

Самой Людмиле 26 лет. Последнее время она жила в Дубае - в соцсетях красивые фото с местных локаций, роскошь. Одним словом – жизнь, как с картинки. По слухам, не так давно девушка даже вышла замуж. Только вот никто из друзей понятия не имеет, на что она жила, где и кем работала.

- Это девочка из приличной семьи. Никогда ни в чем подобном замешана не была. Хорошо училась, примерная. После школы поступила на экономиста в Москву, до этого жила в Краснодарском крае, - вспоминают друзья Людмилы в разговоре с KP.RU.

В соцсетях Людмилы действительно все чинно и благородно, в том числе фото с родными. Из-за этого друзья были очень шокированы, когда с неизвестных аккаунтов им начали приходить странные видео с ее участием.

- Скидывали видео, где она грудь показывает. Но я как-то внимание даже на это не обратила, это ее дело, - говорит одна из знакомых девушки.

По словам друзей задержанной, раньше им приходило и ее интимное видео ФОТО: соцсети

Предварительно, следствию Людмила тоже об этом рассказала. Якобы шантажировали сначала ее, а не она. Девушка даже отдала вымогателям деньги, а те после заставили ее еще и поработать на них администратором.

KP.RU удалось связаться с родными красавицы-шантажистки. Кто-то из них и вовсе не знает о произошедшем, как и о жизни девушки в целом, но заступиться за Людмилу решила сестра.

- Я все знаю. Все, что о ней пишут – это не правда! Люду подставили, сейчас я ей помогаю. Больше ничего сказать не могу, мне запретило следствие, - ответила KP.RU сестра подозреваемой.

ИНТЕРНЕТ-РЕКЕТИРЫ

Что касается самих жертв, то афишировать эту историю большинство из них по понятным причинам не хотят. Однако, некоторые отмечают, что попасть в руки подобных мошенников может любая и даже любой.

На подобных сайтах анкет девушек тысячи

- Даже если ты никак не связан с эскортом, то можешь попасть в подобный канал или сайт. Для этого нужно просто попасться мошенникам на глаза. Если они решат, что на тебе можно заработать, то начнут шантажировать, - рассказала одна из жертв подобных аферистов. – Сначала тебе просто пишут, что готовится публикация, и намекают, что нужно заплатить, чтобы этого не было. Естественно, если девочка не дура, то она откажется.

На этом, по словам девушки, все не заканчивается. И без того испуганную красавицу начинают раскручивать дальше.

- Следующая ступень – они выкладывают информацию. Ты не реагируешь. Тут тебе пишут с другого номера уже: «Мы занимаемся удалением информации в интернете. Увидели ваши данные, нужна ли помощь?». На самом деле, это тоже их шайка. Если ты заплатишь, то это не поможет. Они себе это помечают, удаляют данные, а потом снова выкладывают. Так можно пожизненно платить. Они как рекетиры из 90-х. Очень любят шантажировать репутацией публичных девочек, - говорит пострадавшая. – С каждого берут столько, сколько можно унести. Тут четких ценников нет. Все зависит от соцсетей девушки и ее реакции. Пугается, значит, может отдать больше. Тут никто не застрахован.

Основным оружием в руках мошенников становятся интимные фотографии девушек

По ее словам, в подобных группах, каналах и на сайтах есть и «проплаченные» публикации. Стоит девушке не тому человеку перейти дорогу, как она может в один клик за небольшую сумму оказаться на «Рынке шкур».

- Мой бывший молодой человек занимался таким, вечно пытался меня куда-то выложить или оклеветать. Я уже думала, что это было давно и забылось, но недавно ко мне в друзья в соцсетях начали массово добавляться мужчины, - рассказывает еще одна жертва подобного ресурса. – Сама я мама в декрете, никаким эскортом не занимаюсь.

В это же время ее анкета и появилась на одном из таких сайтов. В ней обвинение в проституции, ссылка на соцсети и в доказательство - обнаженные фотографии.

За удаление фотографий и записей аферисты требуют деньги

- Только фотографии это не мои. В прошлый раз, когда такое случилось, я писала администраторам с просьбой удалить. Мне сказали, что это платно, - вспоминает девушка.

По фотографиям сразу и не поймешь, что на них другая красавица: похожие фигура и прическа, половина лица прикрыта телефоном.

- И этими чужими фотками меня начали шантажировать. Писали с разных фейковых аккаунтов, что разошлют друзьям, коллегам и родственникам. Я деньги отправлять не стала, конечно, - говорит девушка.

Теперь с этим будет разбираться следствие. По статье о мошенничестве Людмиле Прошиной грозит до 10 лет лишения свободы. Организатора этого «бизнеса» задержать пока не удалось. По предварительным данным, он также находится в Дубае.

По словам самих жертв, попасться на удочку мошенников может любая

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 5 тысяч девушек попались на удочку другого сервиса, который «проверяет» красавиц на порядочность. Потенциальным жертвам пишет настоящий, казалось бы, принц на белом коне. Все при нем – брутальный, мужественный, хорошо зарабатывающий. И вот этот принц просит прислать ему интимную фотографию или стать содержанкой, то есть заниматься сексом не только по любви, но и за деньги. Красавица тает, а после мечты рушатся. Из принца мужчина превращается в монстра, шантажируя полученными фотографиями или видео. Цена позора – 70 тысяч рублей. Сами создатели проекта говорят, что просто выводят на чистую воду продажных девушек не по профессии, но по призванию.

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