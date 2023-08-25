Стало известно, что будет с ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК останутся в Белоруссии Фото: REUTERS

В пятницу Александр Лукашенко встретился с белорусскими журналистами. Наши коллеги не могли не затронуть тему гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В конце концов президент республики лично поучаствовал в прекращении вооруженного мятежа, который случился в июне в России. Тогда же он заявил, что давно лично знаком с Пригожиным.

Начал Лукашенко с того, что ответил на обвинения в западной прессе, мол, он не обеспечил безопасность Пригожина:

- Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было - обеспечивать безопасность на чужой территории. Запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Второй раз - когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите». Надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности, - рассказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Фото: EAST NEWS

Более того, по словам Лукашенко, он даже предупреждал его о готовящемся покушении:

- Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина, - поделился белорусский лидер. Он добавил, что через некоторое время спросил у самого Пригожина дошла ли до него информация, тот подтвердил, что Путин предупредил его.

Лукашенко ответил и на слова тех, кто обвиняет Путина в убийстве Пригожина. Он отметил, что в этом не было никакого смысла - отношения уже устаканились и стороны согласовали дальнейшие шаги:

- Скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься. И потом. Для главы государства такого это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него.

Что касается вопроса погиб Пригожин или нет, то по словам Лукашенко, Белоруссия сейчас поддерживает контакт с семьей Пригожина: «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб».

«Вагнер» не уезжает из Белоруссии. Ранее ряд изданий сообщили, что после решения борта Пригожина на белорусские аэродромы якобы прилетели российские военно-транспортные самолеты, на которых бойцы ЧВК покидают республику. По словам белорусского лидера запрос на пролет был для проведения ротации личного состава. Этот запрос был 21 августа (за 2 дня до гибели Пригожина), но ни один самолет так и не прилетел.

Подразделения ЧВК останутся в Белоруссии. Белорусские бойцы с удовольствием перенимают опыт:

- «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать».

Речь о сообщениях СМИ, будто с 1 августа лагеря наемников начали сворачивать, когда наше Минобороны отказалось платить за их содержание. Белорусские журналисты по спутниковым снимкам прикинули, что разобрана треть палаток.

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