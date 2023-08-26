Как выбрать качественные овсяные хлопья

Фото: здоровое-питание.рф

– Какими должны быть качественные овсяные хлопья?

– Хорошие хлопья – белого цвета, возможна вариация оттенков от кремового до желтого. В них не должно быть посторонних примесей и уж тем более жучков, а также плесневелого, затхлого запаха. В составе не должно быть ароматизаторов, подсластителей, соли и прочих вкусовых добавок – только овсяные хлопья. При покупке обратите внимание на внешний вид упаковки – она должна быть целой, без следов влаги. Если условия хранения крупы нарушены, полезных свойств в ней не останется.

– Что должно быть написано на упаковке?

– Согласно ГОСТу на упаковке должны быть указаны наименование товара, дата изготовления, название и местонахождение производителя, масса, пищевая ценность, условия хранения, срок годности. Срок годности рассчитывайте от даты выработки, а не от даты расфасовки. Овсяные хлопья в картонной упаковке хранятся около полугода, а в полиэтиленовой – около года.

– Как проверяют качество овса в России?

– Контроль продукции начинают с сырья и проверяют его на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Готовую продукцию оценивают на соответствие нормативному документу, указанному на этикетке (ГОСТ, ТУ) по показателям качества (органолептические показатели, влажность и т.д.) и по показателям безопасности на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Кроме того, в рамках производственного контроля, производитель оценивает качество сырья на содержание остаточных количеств пестицидов, указанных в сопроводительных документах на поступающее сырье, контролирует технологический процесс производства готовой продукции и качество и безопасность готовой продукции, поставляемой в оборот.

– Как контролируется количество пестицидов и гербицидов? Есть ли какие-то нормы содержания?

– В Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), установлены нормативы содержания остаточного количества пестицидов и гербицидов. В соответствии со ст. 13 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» каждая поставка зерна на переработку должна сопровождаться информацией об использованных при выращивании продукции пестицидах, гербицидах и фумигантах при хранении зерна в зернохранилищах, а производитель обязан организовать производственный контроль за их остаточным содержанием в поступающем на переработку сырье.

– Как действовать, если потребитель купил некачественную овсянку? Куда обращаться? Нужен ли чек?

– Необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, в которой должны быть четко сформулирована претензия по поводу недостатков товара. Один экземпляр необходимо вручить продавцу, либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, ФИО лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества.

В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя. Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, то следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.