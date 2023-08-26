Умер Глеб Панфилов, советский и российский режиссёр

На 90-ом году жизни скончался режиссер Глеб Панфилов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский и советский режиссёр Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер:

"Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет."

Даты прощания с режиссёром и похорон будут известны позднее. Причины смерти не озвучиваются, однако напомним, что Панфилов был госпитализирован 11 мая 2023 года в институт Склифосовского с инсультом, а в процессе у режиссёра развилась пневмония.

Напомним, что 15 января 2023 года ушла из жизни супруга Панфилова Инна Чурикова, с которой они вместе прожили 50 лет. По словам родных и близких, смерть возлюбленной и музы всей его жизни стала тяжелейшим ударом для режиссёра, и он будто бы утратил всякую волю к жизни.

Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске, с 1966 года работал на «Ленфильме», сняв свой первый художественный фильм «В огне брода нет». За свою долгую карьеру режиссёр снял такие кинокартины как: «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать, а также фильм «Начало», снятый вместе с Чуриковой.

Ранее KP.RU сообщил, как врачи боролись за жизнь Панфилова в реанимации института Склифосовского.