Глеб Панфилов безутешен после смерти Инны Чуриковой: "Кровоточит всё"

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мобильный телефон мужа народной актрисы Инны Михайловны Чуриковой Глеба Анатольевича Панфилова разрывается от звонков. Многие люди звонят сказать слова поддержки, любви, предлагают помощь. На все звонки режиссеру нет сил отвечать. Корреспондент KP.RU все же дозвонилась Глебу Анатольевичу сегодня, чтобы выразить соболезнование и узнать, как произошла эта трагедия – уход навеки легендарной актрисы «Ленкома» Инны Чуриковой.

- Глеб Анатольевич, могли бы пояснить, как все произошло, как случилось?

- Нет, у меня нет такого желания и возможности сейчас рассказывать по телефону, простите ради бога, ладно?

- А вы себе представляете, что можно дальше сделать в память об Инне Михайловне?

- Я еще не думал на эту тему. Задайте этот мне вопрос попозднее, если можно.

- Главное, чтобы у вас силы были, держитесь?

- Вот стараюсь. Постарайтесь понять... пока решаю более прозаические вопросы.

- Впечатление, что вы с ней единое целое были всегда…

- Вот это известный факт. И это правда. Сейчас не готов говорить на эту тему. Кровоточит всё, другие заботы, поймите меня…

- Мне казалось, что вы должны были быть вместе долго!

- Да, мне тоже так казалось. Я так хотел. И она так хотела.

- Она же до последнего такая была живая, цветущая и планировала жить очень долго!

- Да. Но всё, простите ради бога, я сейчас не могу говорить, я не один.

- Держитесь, пожалуйста!

Инна Михайловна Чурикова оставила ярчайший след в отечественном театре и кино. В начале своей карьеры она много переживала, ей казалось, что нет ролей, в которых бы могла проявить свой уникальный актерский талант. Но потом на протяжении своего плодотворного, насыщенного творческого пути доказала, что сделала очень много в профессии.

С Глебом Панфиловым они встретились в 1966 году во время съемок дебютной работы режиссера «В огне брода нет». И прожили вместе долгих 50 лет

Наиболее любимая и выстраданная работа Инны Чуриковой была в фильме Глеба Панфилова «Начало». Уже после нее она могла бы сказать, что не зря пришла в актерскую профессию.

Вечная память великой русской актрисе.

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