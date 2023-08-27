Глеб Панфилов и Инна Чурикова прожили вместе полвека - долгую и счастливую жизнь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Глеб Панфилов умер в 89 лет в реанимации. Вдовец Инны Чуриковой с мая находился в больнице. Знаменитый режиссер пережил любимую жену, с которой прожил больше полвека, всего на семь месяцев. Причиной смерти Глеба Анатольевича стал повторный инсульт.

Причина смерти Глеба Панфилова

Причиной смерти Глеба Панфилова стал повторный инсульт. Больше часа врачи боролись за его жизнь, передает сайт mk.ru. Но сердце вдовца Инны Чуриковой остановилось.

Режиссер был госпитализирован в мае с геморрагическим инсультом. Он находится в тяжелом состоянии. Его увезли из дома с жалобами на затрудненное дыхание и боли в области груди. Сначала мэтра привезли в Одинцовскую областную больницу, но состояние режиссера стремительно ухудшалось. У народного артиста диагностировали инфаркт и тромбоцитоз, а потом у него развилась еще и пневмония, которая сильно осложняет лечение Глеба Анатольевича.

После консилиума медики решили перевезти его в Москву в институт Склифосовского. Глеба Анатольевича поместили в реанимацию, а потом подключили к ИВЛ.

У режиссера возникли осложнения после нарушения кровоснабжения мозга. Его парализовало. У вдовца Чуриковой перестала функционировать левая половина тела, и он оказался частично обездвижен. У Панфилова развился левосторонний гемипарез.

Любовь длиною в 50 лет

Легендарный режиссер Глеб Панфилов немного пережил любимую супругу Инну Чурикову, которой не стало зимой 2023 года. Панфилов ушел из жизни через семь месяцев после смерти жены. Они прожили в месте больше полувека.

Народная артистка с осени 2022 года болела. Врачи нашли у нее кисты в головном мозге. К ним добавились еще и проблемы с дыханием. В итоге ей не смогли ничем помочь, и 14 января знаменитость скончалась. Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Владимиром Меньшовым.

Это стало ударом для Панфилова, который считал жену своей музой. Супруги просто не смогли жить друг без друга, так что уход Чуриковой буквально выбил землю из-под ног режиссера, приспособиться к жизни в одиночестве он никак не смог.

"Я был счастлив с ней… Я искал ее, нашел и стал счастливым. Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком. Это мать моего сына, у нас замечательный мальчик…" - говорил Панфилов о жене.