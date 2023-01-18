Дочь Никиты Михалкова почернела от горя

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дочь Никиты Михалкова в последнее время редко появляется на публике. Надежда Михалкова сейчас не только снимается в кино, но и сама выступает в роли режиссера. Так что свободного времени у мамы двоих детей нет. Возможно, поклонники еще долго не увидели бы артистки, если бы не объединившее всех горе. Звезда пришла на похороны Инны Чуриковой.

Надежда Михалкова прибыла на траурное мероприятие по случаю похорон 79-летней Инны Чуриковой во всем черном. На голове дочери Никиты Михалкова был повязан черный кружевной платок.

От общения актриса отказалась. Она держалась очень скромно и тихо. Надежда украдкой смахивала слезы, когда клала цветы к гробу Инны Михайловны.

Напомним, что Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Владимира Меньшова и Марка Захарова. Артистка скончалась 14 января 2023 года после болезни. У знаменитости были новообразования в головном мозге. Последние месяцы жизни она почти не вставала с постели.

Стоит отметить, что в настоящее время врачи борются за здоровье Никиты Сергеевича Михалкова. Режиссер попал в реанимацию 5 января. Целую неделю ему было плохо. На днях мэтра перевели в обычную палату. Правда, площадь поражения легких пока не уменьшается. Никите Сергеевичу диагностировали идиопатическую пневмонию, осложненную интоксикаций организма.