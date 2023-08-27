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Звезды26 августа 2023 23:15

Первое фото Виктории Бони после пластики, за которую она заплатила 28 миллионов рублей

Американский хирург опубликовал шокирующее фото Бони после пластики, за которую она заплатила 28 млн рублей
Ирина СУХАНОВА
Хирург выложил в сеть фото Бони после пластики. Фото: соцсети.

Хирург выложил в сеть фото Бони после пластики. Фото: соцсети.

Сутки назад известный американский хирург выложил в соцсети честные фото Виктории Бони – без фильтров и фотошопа. На них модель разительно отличалась от той изящной красотки, какой мы привыкли видеть ее в Сети. Вряд ли эти снимки подняли Боне самооценку – но чего не стерпишь ради возможности оперироваться у заокеанского светила! Виктория твердо решила лечь под нож хирурга, колдовавшего над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. И объявила, что собирается сделать «лисьи глазки». За пластику телеведущая заплатила врачу 250 тысяч долларов (28 миллионов рублей).

«Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть, - сообщила Виктория. - Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов».

И вот теперь американский эскулап выложил в Сеть новый шок-контент – фото Виктории сразу после подтяжки лица и установки имплантов по авторской методике. Раздутое лицо Бони на снимке способно кого угодно повергнуть в ужас. Впрочем, опухший вид – это естественное состояние кожи после операции. Через несколько дней эти отеки должны рассосаться, так что лицо телеведущей примет более-менее нормальный вид.

Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции. Фото: соцсети.

Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции. Фото: соцсети.

В подписи к фото врач рассказал, что именно он проделал с пациенткой: омолаживающую подтяжку кожи лица, моделирование бровей, «лисьи глазки», о которых так мечтала Боня, установку имплантов в скулы и платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи). Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции.

До того, как лечь в клинику Виктория пообещала, что после хирургического вмешательства не будет смотреть на себя в зеркало в течение двух недель. Телеведущая заявила, что хочет сразу увидеть себя красивой и обновленной. Главное, чтобы Виктория не смотрела еще и соцсети – фото собственного раздутого лица, разлетевшееся по Интернету, наверняка выбьет ее из колеи.

Виктория похвасталась, что заплатила за операцию 250 тысяч долларов. Фото: соцсети.

Виктория похвасталась, что заплатила за операцию 250 тысяч долларов. Фото: соцсети.

Судя по всему, пластику Бони обеспечил ее состоятельный поклонник. До этого любимый мужчина оплачивал телеведущей ее восхождение к горным вершинам, стоившие весьма недешево. Теперь же, видимо, он решил оплатить каприз телезвезды и профинансировал ее операцию.

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