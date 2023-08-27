Первое фото Виктории Бони после пластики, за которую она заплатила 28 миллионов рублей

Хирург выложил в сеть фото Бони после пластики. Фото: соцсети.

Сутки назад известный американский хирург выложил в соцсети честные фото Виктории Бони – без фильтров и фотошопа. На них модель разительно отличалась от той изящной красотки, какой мы привыкли видеть ее в Сети. Вряд ли эти снимки подняли Боне самооценку – но чего не стерпишь ради возможности оперироваться у заокеанского светила! Виктория твердо решила лечь под нож хирурга, колдовавшего над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. И объявила, что собирается сделать «лисьи глазки». За пластику телеведущая заплатила врачу 250 тысяч долларов (28 миллионов рублей).

«Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть, - сообщила Виктория. - Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов».

И вот теперь американский эскулап выложил в Сеть новый шок-контент – фото Виктории сразу после подтяжки лица и установки имплантов по авторской методике. Раздутое лицо Бони на снимке способно кого угодно повергнуть в ужас. Впрочем, опухший вид – это естественное состояние кожи после операции. Через несколько дней эти отеки должны рассосаться, так что лицо телеведущей примет более-менее нормальный вид.

Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции. Фото: соцсети.

В подписи к фото врач рассказал, что именно он проделал с пациенткой: омолаживающую подтяжку кожи лица, моделирование бровей, «лисьи глазки», о которых так мечтала Боня, установку имплантов в скулы и платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи). Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции.

До того, как лечь в клинику Виктория пообещала, что после хирургического вмешательства не будет смотреть на себя в зеркало в течение двух недель. Телеведущая заявила, что хочет сразу увидеть себя красивой и обновленной. Главное, чтобы Виктория не смотрела еще и соцсети – фото собственного раздутого лица, разлетевшееся по Интернету, наверняка выбьет ее из колеи.

Виктория похвасталась, что заплатила за операцию 250 тысяч долларов. Фото: соцсети.

Судя по всему, пластику Бони обеспечил ее состоятельный поклонник. До этого любимый мужчина оплачивал телеведущей ее восхождение к горным вершинам, стоившие весьма недешево. Теперь же, видимо, он решил оплатить каприз телезвезды и профинансировал ее операцию.