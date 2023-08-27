Роберт Кеннеди-младший - представитель влиятельного политического клана США. Фото: REUTERS

Роберт Кеннеди-младший - один из участников президентской гонки в США, возможный кандидат от Демократической партии - прокомментировал в соцсети X статью, которую официальный представитель МИД России Мария Захарова написала специально для «Комсомольской правды».

В этой публикации приведены сведения о том, как британские и американские снаряды с обедненным ураном превращают украинские земли в непригодные для жизни территории. В частности, повышенный уровень радиации был зафиксирован в Хмельницкой области, где находился склад снарядов с обедненным ураном.

- Уничтожая Украину ради ее спасения. Отрезвляющая статья про снаряды с обедненным ураном. Излишне говорить, что став президентом я положу конец этой беспечной и негуманной политике, - написал Кеннеди-младший.

К сообщению американского политика присовокуплены кадры из мультфильма «Симпсоны», на которых директор атомной станции рассуждает о том, как превратить отходы в прибыль и, наконец, решает их продать правительству, «чтобы они могли сделать из них снаряды и пули и обрушить их на врагов свободы».

Роберт Кеннеди-младший - представитель влиятельного политического клана США. Его дядей был Джон Кеннеди, 35-й президент США, а отцом - Роберт Кеннеди, генеральный прокурор США. Оба они были убиты в результате покушений.

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