Безалкогольные туры «все включено» обрадовали и взбесили россиян: Турция вдвое дешевле, но вдвое скучнее

Вариантов безалкогольного All inclusive на турецких курортах два Фото: Shutterstock

Идею отменить алкоголь в турецких «ол инклюзивах» в Сети обсуждают бурно. Однако в Ассоциации туроператоров России уверяют - это вовсе не досужие рассуждения, а реальность! Отели с безалкогольным «Все включено» в Анталье, Аланье и Сиде уже есть. Российские туристы хоть завтра могут туда улететь.

Выбор небольшой - в туркомпании Anex Tour, например, предлагают всего семь подобных гостиниц, в «меню» других туроператоров их ещё меньше, буквально единицы. Но и о массовом спросе на такой формат речи нет, признают в АТОР. Безалкогольный вариант «Все включено» выбирают в первую очередь мусульмане, строго придерживающимся ограничений. А также семьи с маленькими детьми - хотят, чтобы в отеле не было шумных вечеринок.

Вариантов безалкогольного All inclusive на турецких курортах два:

1 Обычный отель «Все включено», где алкогольные напитки в принципе есть, а гости могут выбрать один из двух пакетов - с градусами или без. Второй на 7 - 9% дешевле. Удобно для сторонников ЗОЖ и отдыхающих, которые не пьют в принципе по разным причинам - зачем переплачивать? Такие опции предлагает, к примеру, отель Grand Cortez Resort & SPA, Elamir Resort Hotel.

2 Халяльные отели, рассчитанные на гостей-мусульман, в первую очередь из арабских стран, но не только. Здесь алкоголя нет в принципе, сухой закон. И раздельные пляжи и бассейны для мужчин и женщин. Похожие гостиницы есть, например, в Шардже - эмирате с более строгими правилами, чем Дубай. Но и в Турции тоже. Например, Modern Saraylar Hotel, Wome Deluxe Hotel, Bera Hotel Alanya, Atlas Beach Hotel.

В любом случае, стоимость отдыха больше зависит не от наличия или отсутствия алкоголя, а в целом от уровня отеля (не секрет, что пятизвездочные гостиницы в Турции бывают очень разными по комфорту и набор услуг) и цен на авиабилеты.

ЦЕНА ВОПРОСА

100 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих с перелётом из Москвы и питанием «Все включено» без алкоголя в отеле 5 звезд в Аланье - минимальная цена за тур в сентябре.

266 тысяч рублей на двоих - неделя в 5-звездочном халяльном отеле в Сиде с питанием без алкоголя и раздельными бассейнами для мужчин и женщин.