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Туризм28 августа 2023 11:25

Безалкогольные туры «все включено» обрадовали и взбесили россиян: Турция вдвое дешевле, но вдвое скучнее

В Ассоциации туроператоров России назвали отели, где сухой закон действует для всех гостей или по выбору самих отдыхающих
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Вариантов безалкогольного All inclusive на турецких курортах два

Вариантов безалкогольного All inclusive на турецких курортах два

Фото: Shutterstock

Идею отменить алкоголь в турецких «ол инклюзивах» в Сети обсуждают бурно. Однако в Ассоциации туроператоров России уверяют - это вовсе не досужие рассуждения, а реальность! Отели с безалкогольным «Все включено» в Анталье, Аланье и Сиде уже есть. Российские туристы хоть завтра могут туда улететь.

Выбор небольшой - в туркомпании Anex Tour, например, предлагают всего семь подобных гостиниц, в «меню» других туроператоров их ещё меньше, буквально единицы. Но и о массовом спросе на такой формат речи нет, признают в АТОР. Безалкогольный вариант «Все включено» выбирают в первую очередь мусульмане, строго придерживающимся ограничений. А также семьи с маленькими детьми - хотят, чтобы в отеле не было шумных вечеринок.

Вариантов безалкогольного All inclusive на турецких курортах два:

1 Обычный отель «Все включено», где алкогольные напитки в принципе есть, а гости могут выбрать один из двух пакетов - с градусами или без. Второй на 7 - 9% дешевле. Удобно для сторонников ЗОЖ и отдыхающих, которые не пьют в принципе по разным причинам - зачем переплачивать? Такие опции предлагает, к примеру, отель Grand Cortez Resort & SPA, Elamir Resort Hotel.

2 Халяльные отели, рассчитанные на гостей-мусульман, в первую очередь из арабских стран, но не только. Здесь алкоголя нет в принципе, сухой закон. И раздельные пляжи и бассейны для мужчин и женщин. Похожие гостиницы есть, например, в Шардже - эмирате с более строгими правилами, чем Дубай. Но и в Турции тоже. Например, Modern Saraylar Hotel, Wome Deluxe Hotel, Bera Hotel Alanya, Atlas Beach Hotel.

В любом случае, стоимость отдыха больше зависит не от наличия или отсутствия алкоголя, а в целом от уровня отеля (не секрет, что пятизвездочные гостиницы в Турции бывают очень разными по комфорту и набор услуг) и цен на авиабилеты.

ЦЕНА ВОПРОСА

100 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих с перелётом из Москвы и питанием «Все включено» без алкоголя в отеле 5 звезд в Аланье - минимальная цена за тур в сентябре.

266 тысяч рублей на двоих - неделя в 5-звездочном халяльном отеле в Сиде с питанием без алкоголя и раздельными бассейнами для мужчин и женщин.

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