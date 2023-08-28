Ширвиндт сделал скандальное заявление об известном ведущем Фото: скриншот

Сын Александра Ширвиндта известен своими скандальными заявлениями. Михаил Ширвиндт пристально следит за своими коллегами-ведущими и, порой, отпускает острые комментарии в их адрес. Вот и в этот раз внимание артиста привлек коллега Вячеслав Манучаров.

Сына Александра Ширвиндта привлекло интервью, которое Вячеслав Манучаров взял у Валентины Талызиной. В ходе беседы актриса сделала несколько громких заявлений об известных коллегах-артистах.

Слова 88-летней Валентины Илларионовны вызвали большой резонанс. Не смог пройти мимо острой темы и Михаил Ширвиндт.

"Мне очень жалко эту несчастную актрису. Мне не жалко, знаете, кого? Вячеслава Манучарова. Он такой мелкий провокатор, лазит и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать. Так бы это был факт их личной биографии, их преклонных лет и легкого помешательства. А он делает это достоянием общественности", - гневается Ширвиндт-младший.

Помимо Талызиной, по его словам, Манучаров звал к себе Татьяну Васильеву и Ангелину Вовк. По мнению Михаила, первая "обливает грязью всех своих коллег". А Вовк он и вовсе назвал "несчастной".

После чего отчитал Вячеслава: "Когда собака хочет привлечь к себе внимание, то часто валяется в экскрементах и бегает, показывает - смотрите, какая я роскошная! Но это собака. А когда такое делают люди, это очень плохо".

Манучаров молчать не стал и ответил на оскорбления Ширвиндта. "Косноязычные реплики ведущего «Дог шоу» комментировать не вижу смысла. Глупость, помноженная на ощущение собственной значимости просто по факту своей фамилии, вызывает только чувство неловкости за талантливого отца", - написал он в блоге.

Прокомментировал Вечаслав и фразу Михаила про то, что он "мелкий провокатор, лазит и находит полоумных старушек". Он назвал это "откровенным хамством в адрес народных артисток России".

"За это в приличном обществе били по лицу. Потому что только подлец и мерзавец может назвать легенд, которые являются достоянием нашей культуры, «полоумными старушками»... Ты на всю страну приписываешь этим невероятным опытным и мудрым женщинам с абсолютно светлым умом и трезвой памятью «полоумие» и «помешательство». Ну, что это, если не подлость", - сказал, как отрезал, ведущий шоу "Эмпатия Манучи".