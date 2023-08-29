Чем полезны орехи и как не навредить организму: Советы экспертов на Ореховый спас

В фильме «Морозко» Марфушка в исполнении Инны Чуриковой продемонстрировала инновационный способ раскалывать орехи. Но повторять его в реальной жизни не рекомендуется. Фото: Кадр из фильма

Орехи всегда вызывали неоднозначную реакцию у диетологов. С одной стороны, они лидеры в растительном мире по содержанию белка. В них масса полезных веществ и минералов. С другой - они очень калорийны: в среднем в 100 граммах орехов 600 - 700 ккал - а это треть суточной нормы для женщин, ведущих сидячий образ жизни.

Но ученые постоянно находят доказательства того, что орехи - это все-таки хорошо, а не плохо. Вот, например, одно из последних исследований испанских ученых показало, что ежедневное употребление 30 граммов различных орехов способно снизить риск депрессии на 17%. Причем не важно, какие сорта вы едите, главное, чтобы они не были обработанными (то есть жареными) и солеными. Как объясняет наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Зухра Павлова, «жареная еда хоть и становится вкуснее благодаря конечным продуктам гликирования, но усугубляет старение». А избыток соли в ежедневном рационе приводит к повышенному давлению.

Но 30 граммов необработанных орехов - это очень хорошо. Ведь это дополнительный источник полезных веществ. И в среднем всего 200 ккал. Сколько орешков содержится в 30 граммах - смотрите в таблице.

А теперь еще несколько дополнительных доводов в пользу орехов от разных ученых.

ГРЕЦКИЙ

против рака и плохого холестерина

Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. Все дело в том, что в нем много альфа-линоленовой кислоты, относящейся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот.

Еще несколько исследований были посвящены антиоксидантному свойству грецкого ореха, его способности снижать риск развития онкологических заболеваний. А еще регулярное употребление орехов в пожилом возрасте существенно улучшает когнитивные функции, вернее, не дает им быстро угасать.

ПЕКАН

против диабета

Последнее исследование ученых (правда, на животных) подтвердило, что пекан защищает от диабета, лишнего веса и ожирения. Мышки, которые ели орех полтора года каждый день, стали здоровее. Но, если перевести мышиные дозы на человеческие, получается по 22 - 38 целых орехов в день для человека весом 60 кг. Многовато…

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КЕДРОВЫЕ

против бессонницы

Кедровые орешки - лучшие друзья девушек, потому что помогают во время диет бороться с голодом. Буквально столовая ложка орешков, которые нужно тщательно разжевать, уменьшает тягу к сладкому.

А еще в них много триптофана, полезного вещества, благодаря которому мы становимся немножко счастливее. Также он способствует выработке мелатонина - гормона сна. Поэтому горсточка орешков вечером (за 3 - 4 часа до сна) убаюкает лучше колыбельной.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МИНДАЛЬ

для худеющих

Научно подтвержденный факт: несмотря на высокую калорийность, этот орех помогает похудеть - 30 - 40 граммов миндаля вечером регулируют аппетит на следующий день. И никакого превышения нормы.

А еще благодаря витамину Е он полезен для сохранения молодости кожи.