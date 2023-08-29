«Тренер запрещала ей общаться с бабушкой и мамой»: 16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с наставницей

Девочка с тренером Фото: СОЦСЕТИ

В Москве продолжают поиски загадочно пропавшей 16-летней чемпионки России по фигурному катанию Алины Горбачевой. Фигуристку последний раз видели вчера, 28 августа, вечером. Как говорится в ориентировках матери спортсменки, она ушла с катка на «Чкалов Арене», направилась в сторону Владимирской церкви, зашла в парк. Ее зафиксировали камеры наблюдения. После этого девочку уже никто не видел. Сейчас к делу подключились полиция и СКР. О том, что предшествовало пропаже Алины, KP.RU рассказала бабушка фигуристки.

- Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу, - рассказала KP.RU бабушка фигуристки. - Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем.

Алину ищет полиция Фото: СОЦСЕТИ

Девочка в последнее время жила с тренером.

- В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней, - вздыхает бабушка. - Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.

Сейчас, по предварительной информации, на набережной возле воды нашли вещи фигуристки.

- Носочки, вроде, нашли. Но не доказано еще, что ее носочки, - говорит бабушка. - Но внучка наша хорошо плавала!

К слову, ранее тренер Алины стала известна своим конфликтом с Евгением Плющенко. Наставница девушки Софья Федченко при этом говорила, что девочка стала жить с ней потому, что ей было далеко ездить на тренировки из дома. При этом она заявляла, что мать спортсменки не видела перспектив дочери в спорте.

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