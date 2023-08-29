У Алины Горбачевой произошел серьезный конфликт с тренером. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева. 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров поссорилась с тренером Софьей Федченко, у которой жила несколько лет, и покинула здание "Чкалов Арены". Она направилась в сторону Владимирской церкви. После этого о девочке ничего не известно.

Загадочное исчезновение Алины Горбачевой

Поисками пропавшей чемпионки-фигуристки Алины Горбачевой занимаются полицейские, волонтеры, водолазы и собаки. По факту пропажи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой. Видео записано в районе 19:00 накануне после того, как Горбачева вышла с катка "Чкалов Арене". Местонахождение фигуристки до сих пор неизвестно.

Водолазы закончили работу по поиску Алины. Они обследовали два участка Москвы-реки. Тело фигуристки обнаружено не было. В это время другая часть поисковиков прочесывает парк. Пока безрезультатно.

Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. На выходе из парка девушка не появлялась. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц.

Поисками пропавшей чемпионки-фигуристки Алины Горбачевой занимаются полицейские, волонтеры, водолазы и собаки. Фото: Александра БУДАЕВА

Главные версии исчезновения фигуристки Алины Горбачевой на 29 августа 2023

Алина Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей, передает "Чемпионат". Между тренером Софьей Федченко и мамой фигуристки был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет. Горбачева переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Фигуристка сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.

Тренер Софья Федченко и Алина Горбачева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бабушка Горбачевой заявила, что "внучка поругалась с тренером и ушла". "Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера", - сказала бабушка фигуристки в интервью kp.ru.

Фигуристка Алина Горбачева на льду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трудный путь Алины Горбачевой в фигурное катание

Алина Горбачева родилась в Краснодаре. Фигурным катанием стала заниматься с семи лет. Брать девочку в секцию никто не хотел. Ссылались на сильное отставание по уровню от группы. Долгое время девочка жила на два города: Краснодар и Москву. В один день сказала маме, что хочет переехать в Москву. Вместе с Алиной переехала и ее мама. Только жили они отдельно. Фигуристка - у тренера, а мама - в другой части столицы. "Не сказать, чтобы родители меня прямо поддерживали. Были моменты, когда они не хотели, чтобы я занималась фигурным катанием. Из-за этого начались конфликты", - признавалась девушка.

Она оборвала общение с отцом, который остался в Краснодаре, и частично - с мамой.