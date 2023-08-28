Педагоги-волонтеры проведут бесплатные занятия для детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей

Занятия будут проходить дистанционно, для одного ребенка можно выбрать до трех предметов Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подсчитали, что за 2022-2023 учебный год россияне потратили на обучение детей 2,127 трлн рублей. Наибольшая, относительно остальных, часть расходов пришлась на репетиторов - за год родители в стране потратили на них 952,6 млрд рублей.

Родители тратятся на репетиторов для детей небезосновательно - дополнительные занятия с профессиональным педагогом помогают школьнику лучше подготовиться к экзаменам и успешно поступить в институт. Однако удовольствие это недешевое и позволить себе его могут, увы, не все. Таким семьям решила помочь ульяновская некоммерческая организация «Профи-центр», которая открыла запись на бесплатные занятия от «Педагогов-волонтеров». Заниматься с репетиторами могут школьники из малообеспеченных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Движение неравнодушных педагогов, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, появилось в Ульяновской области шесть лет назад. Инициативу поддержали на всероссийском конкурсе “Добровольцы России”.

– Большинство из нас в детстве сами росли в небогатых семьях. Мы знаем, как тяжело наверстать английский, химию или физику после болезни, либо если тебе некому подсказать и помочь. Стать педагогом-волонтером могут все желающие – студенты или выпускники педагогических специальностей, которые уже работают по специальности или отучились на учителя, но работать пошли в другую сферу, – рассказывает директор «Профи-центра», финалист конкурса «Доброволец России» Елена Сорокина.

География проекта охватывает 12 регионов России, волонтеры движения помогут со школьными предметами детям из Ульяновской, Ростовской, Волгоградской, Иркутской областей, Алтайского края, Республик Алтай, Бурятия, Калмыкия, Приморского и Пермского краев, Крыма и Луганской Народной Республики.

С кем педагоги-волонтеры будут заниматься бесплатно:

с детьми из малообеспеченных и приемных семей,

с учреждениями, где воспитываются сироты и дети без попечения родителей,

с детьми из семей беженцев,

с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Занятия будут проходить дистанционно, для одного ребенка можно выбрать до трех предметов.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября на сайте. При заполнении заявки обязательно нужно подтвердить социальный статус и прикрепить фото подтверждающих документов. Учреждения, в которых воспитываются сироты и дети без попечения родителей, и социально-реабилитационные центры, могут подать коллективную заявку на электронную почту: office@ul-profi.ru.