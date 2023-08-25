Подсчитаны расходы россиян на образование детей в 2022–2023 учебном году Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022-2023 учебный год российские граждане потратили на обучение детей 2,127 трлн рублей, что соответствует примерно половине трат государства на сферу образования за аналогичный период. Данные приводит РБК, ссылаясь на данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно данным федерального казначейства, из государственных бюджетов разных уровней на образовательные нужда было выделено 4,6 трлн рублей, таким образом граждане дофинансировали около 45% объема трат на данную сферу.

Как уточняется, наибольшую сумму российские граждане потратили на дополнительные услуги и занятия, на что ушло 952,6 млрд рублей (45% от общих трат). Кроме того, 635,2 млрд рублей (30%) ушло на сопутствующие расходы, среди которых учебники, канцтовары, а также спортивные товары и проживание в общежитии. На оплату основного обучения потратили 400,3 млрд рублей (19%), а также 139,2 млрд рублей (6%) выделили на нужны учебных учреждений.

Напомним, накануне Минпросвещения РФ сообщило, что в российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС 29 и 30 августа.